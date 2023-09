I funghi sono una meraviglia culinaria che offre una varietà di sapori e consistenze uniche. Tra le innumerevoli varietà di funghi, il fungo di Carrubo (Pleurotus eryngii) spicca come una prelibatezza gourmet. Questo fungo ha guadagnato popolarità negli ultimi anni grazie al suo sapore ricco e alla sua versatilità in cucina. In questo articolo, esploreremo il fungo di Carrubo, scoprendo cosa lo rende speciale e condividendo alcune deliziose ricette per gustarlo al meglio.

Il Fungo di Carrubo

Il fungo di Carrubo, noto anche come fungo di cardo o king oyster fungine, è originario delle regioni del Mediterraneo ed è conosciuto per il suo aspetto imponente. Ha un cappello grande e carnoso, spesso di colore marrone scuro, con un gambo lungo e sottile. È il gambo che rende questo fungo così attraente per la cucina, in quanto è succoso, tenero e ricco di sapore.

Caratteristiche distintive del Fungo di Carrubbo

Sapore Ricco: Il fungo di Carrubo ha un sapore intenso e terroso, spesso paragonato a quello dei funghi porcini. Questo lo rende un ingrediente ideale per piatti dal sapore complesso.

Testura Carnosa: Il gambo carnoso del fungo di Carrubo gli conferisce una consistenza unica in cucina. Quando cotto, il gambo diventa morbido e delicato, mentre il cappello mantiene una buona consistenza.

Versatilità: questo fungo può essere utilizzato in una varietà di piatti, da zuppe e stufati a piatti alla griglia e persino come alternativa alla carne.

Valore Nutrizionale: Il fungo di Carrubo è una buona fonte di fibre, proteine ​​e alcuni importanti micronutrienti come il potassio e la vitamina B3.

Ricette gustose con il fungo di carrubbo

1. Risotto al fungo di carrubo

Ingredienti:

200g di riso Arborio

200g di funghi di Carrubo, tagliati a fette sottili

1 cipolla tritata finemente

2 spicchi d’aglio, tritati

750 ml di brodo vegetale caldo

120 ml di vino bianco secco

2 cucchiai di olio d’oliva

30g di burro

Sale e pepe qb

Formaggio parmigiano grattugiato (facoltativo)

Come cucinare il risotto al fungo di carrubo

In una pentola, scaldare l’olio d’oliva a fuoco medio. Aggiungere la cipolla e l’aglio e farli appassire fino a diventare traslucidi.

Aggiungere i funghi di Carrubo e cuocere per circa 5 minuti finché sono dorati.

Aggiungere il riso e tostare per circa 2 minuti, mescolando costantemente.

Versare il vino bianco e mescolare fino a quando è stato completamente assorbito.

Iniziare ad aggiungere il brodo vegetale, un mestolo alla volta, mescolando costantemente e aspettando che venga assorbito prima di aggiungere altro brodo. Continuare questo processo finché il riso è cotto al dente e il composto risulta cremoso.

Togliere dal fuoco, aggiungere il burro e mescolare fino a quando il risotto diventa cremoso e lucente. Condire con sale e pepe a piacere.

Servire caldo con una spolverata di formaggio parmigiano grattugiato, se desiderato.

2. Fungo di carrubo alla griglia

Ingredienti:

4 funghi di Carrubo

2 cucchiai di olio d’oliva

2 spicchi d’aglio, tritati

Sale e pepe nero qb

Prezzemolo affresco tritato per guarnire

Istruzioni:

Tagliare i funghi di Carrubo a fette spesse.

In una ciotola, mescolare l’olio d’oliva, l’aglio tritato, il sale e il pepe.

Spennellare i funghi con questa miscela su entrambi i lati.

Riscaldare una griglia o una padella antiaderente a fuoco medio-alto.

Cuocere i funghi sulla griglia per circa 3-4 minuti per lato, o fino a quando diventano teneri e leggermente dorati.

Servire caldi, spolverati con prezzemolo fresco tritato per una deliziosa guarnizione.

Goditi il ​​Gusto Unico del Fungo di Carrubo

Il fungo di Carrubo è una risorsa straordinaria in cucina, grazie al suo sapore intenso e alla versatilità. Sperimenta queste ricette e scopri come questo fungo possa elevare i tuoi piatti.