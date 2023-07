E’ morto l’anziano investito da un’auto tre mesi fa in via Roma a Ragusa. L’uomo, un 87enne era stato investito da un’auto guidata da una 35enne, lo scorso mese di aprile, mentre passeggiava tra corso Italia e via Roma a Ragusa.

L’incidente si era verificato nei pressi della Cattedrale di San Giovanni. La 35enne alla guida dell’auto, una neo patentata, aveva perso il controllo del mezzo per cause al vaglio della Polizia Municipale, intervenuta per i rilievi subito dopo l’incidente. L’87enne era stato ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Anche la donna era stata trasportato al pronto Soccorso dell’ospedale ragusano sotto shock per l’accaduto. Oggi la notizia del decesso.