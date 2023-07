E’ Giuseppe Angileri di 18 anni la vittima dell’incidente mortale avvenuto ieri pomeriggio a Marsala. Il giovane si trovava alla guida di un’auto, una Polo Volkswagen, quando per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un muretto. L’incidente è avvenuto intorno alle 16 sulla via Favara, nei pressi della rotatoria tra le contrade Scacciaiazzo, Ciavolo e Ponte Fiumarella, nella periferia sud di Marsala.

Per il 18enne non c’è stato nulla da fare è morto sul colpo mentre è rimasta ferita una ragazza di 17 anni che viaggiava a bordo dell’auto. Quest’ultima è stata soccorsa e trasportata in ospedale sotto shock. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Marsala per i rilievi del caso e i Carabinieri. Sul luogo dell’incidente il medico legale e il magistrato di turno, prima di restituire la salma alla famiglia del ragazzo, distrutta per la tragedia.

Giuseppe Angileri morto in un incidente: i messaggi sui social

La notizia della morte del 18enne diffusa sui social ha fatto scattare tanti messaggi, eccone alcuni

“Come quelle rare farfalle che vivono solo un giorno, ci hai lasciato proprio quando stavi per spiegare le tue ali e spiccare il tuo volo più bello”. E’ questo il post pubblicato sulla pagina facebook dell’Istituto Tecnico Tecnologico di Marsala “P. Mattarella”. “I compagni, i docenti, il Dirigente scolastico e l’intera comunità dell’Istituto Superiore “Giovanni XXIII-Cosentino” partecipano al dolore della famiglia Angileri per la prematura scomparsa del figlio Giuseppe, allievo dell’Istituto Tecnico Tecnologico appena diplomato.

Tutti conserveranno sempre il caro ricordo di un ragazzo meraviglioso, dall’intelligenza vivace e dalla grande sensibilità. Ciao Giuseppe, guida e proteggi la tua famiglia e tutti noi!”.