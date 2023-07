Il Comune di Ragusa avvisa la cittadinanza su come richiedere la tessera di libera circolazione urbana ed extraurbana sui mezzi Ast. Dal 10 luglio 2023 e tassativamente fino al 15 settembre 2023 sarà possibile presentare domanda per ottenere la tessera di libera circolazione urbana ed extraurbana sui mezzi AST per l’anno 2024.

Tali istanze dovranno essere presentate dagli aventi diritto unicamente su apposito modulo scaricabile dal sito del Comune di Ragusa, (dove è possibile anche prendere visione dell’avviso pubblicato integralmente) corredate da attestazione ISE e da un documento di riconoscimento, entrambi in corso di validità. Una volta compilato in ogni sua parte, il modulo potrà essere consegnato presso l’ufficio segretariato sociale, assessorato servizi sociali, il lunedì il giovedì e venerdì (esclusi i festivi) in via Mario Spadola 56, terzo piano, oppure direttamente al protocollo generale dell’Ente, in corso Italia 72 – piano ammezzato.

Ci si può avvalere anche della Posta Elettronica Certificata (PEC) inviando l’istanza all’indirizzo dell’ufficio protocollo. Per ulteriori informazioni si potranno contattare i numeri telefonici 0932676851 o 0932676852 del segretariato sociale.