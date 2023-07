Prosegue quella che si può definire una stagione semplicemente indimenticabile per la Naturosa Bike & Co. Ragusa. I talenti del pedale continuano a crescere e a dimostrare, sino in fondo, le proprie caratteristiche. E, ancora, una volta, la propria voglia di crescere e di gettare il cuore oltre l’ostacolo. Lo hanno fatto vedere in occasione dell’Xco tenutasi a Floresta, valevole come gara nazionale. Ancora una volta, la valanga rosa del team ibleo non ha tradito le attese.

Alessia Micieli si è riconfermata fra le allieve di primo anno la più forte, al terzo posto Giada Nascondiglio, seguita dalla compagna di squadra Erika Boscarino. Nella categoria allievi 2° anno, Flavio Schembari sale sul podio piazzandosi in quarta posizione (nelle gare nazionali atleti premiati sino al quinto posto). Non arrivano podi nella categoria Esordienti ma sono comunque da sottolineare la prestazione e l’impegno di chi è stato presente per l’occasione, vale a dire Matteo Carfì, Alessio Campo e Leonardo Tumino. A Catania, invece, altre soddisfazioni per i bikers iblei. Ottimi i riscontri ottenuti da Lorenzo Polizzi e Vincenzo Giannetti, rispettivamente secondo e terzo nella categoria Esordienti primo anno. Tra le donne, sul podio ancora una volta la tenace Alessia Distefano.

Nella categoria Giovanissimi, i piccoli atleti hanno dato spettacolo. Nello specifico si sono messi in evidenza Michela Cappello, Giorgio Cappello, Federico Polizzi e Andrea Nascondiglio. Ciliegina sulla torta il fatto che Paolo Alì è riuscito a salire sul podio ancora una volta. “La nostra squadra – commenta il presidente Giuseppe Nascondiglio – si riscopre come una vera e propria famiglia. E’ questo, forse, il nostro segreto, quello di sapere remare tutti verso la stessa direzione. L’abbiamo fatto vedere anche in occasione di un minivideo che abbiamo diffuso sui nostri canali social in cui è messa in evidenza tutta la nostra voglia di stare assieme. Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti e, soprattutto, delle prospettive di crescita che si registrano. Guardiamo avanti sapendo che ci sono ancora margini notevoli su cui possiamo appigliarci e che ci daranno quella spinta ulteriore per tagliare altri notevoli traguardi”.