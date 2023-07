Rifiuti traboccanti dai contenitori in piazza della Repubblica a Ragusa Ibla. “Non ci siamo. La gestione delle problematiche di uno spazio più volte abusato, e su cui più volte abbiamo denunciato la persistenza di criticità, dovrebbe essere cosa di poco conto per un Comune. E, invece, ancora una volta, siamo qui a sottolineare tutto ciò che non va e, soprattutto, la necessità di intervenire per evitare che i soliti problemi continuino a registrarsi.

Sinceramente, non se ne può più”. Così il Comibleo, il comitato spontaneo di residenti della città antica di Ibla, a proposito della esuberante presenza di rifiuti che continuano a traboccare dai contenitori di piazza della Repubblica con tutti i disagi che ciò può comportare in un periodo in cui le temperature sono molto elevate, circostanza che, tra l’altro, finisce con l’attirare insetti di ogni tipologia. “Abbiamo chiesto all’amministrazione comunale di trovare altre soluzioni – continua il Comibleo – compresa quella riguardante la possibilità di prevedere la collocazione di altri contenitori di rifiuti.

Ma ancora niente. Speriamo che il nuovo assessore al ramo, Mario D’Asta, a cui adesso sottoponiamo questa nostra esigenza, possa prendere a cuore la situazione per trovare una via d’uscita rispetto a una criticità che sta creando difficoltà non da poco a tutti coloro che risiedono nell’area. Da sottolineare, tra l’altro, che questi disagi si registrano anche quando le attività di ristorazione della zona sono chiuse per riposo settimanale. Ciò a volere significare che a conferire i rifiuti sono, verosimilmente, utenze non censite nel sistema locale della differenziata”.