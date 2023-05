La primavera è arrivata e con essa anche il desiderio di dimagrire per prepararsi alla prova costume. Maggio è il mese perfetto per iniziare una dieta che permetta di perdere peso in modo sano e duraturo. In questo articolo vedremo come dimagrire 3 kg in 7 giorni seguendo una dieta equilibrata e sana, che ci permetterà di raggiungere il nostro obiettivo senza sacrifici eccessivi.

La dieta della mela

La dieta della mela è una dieta ipocalorica che permette di perdere peso in poco tempo. La mela, infatti, è un frutto che contiene poche calorie e molte fibre, che ci permettono di saziarci senza appesantirci. Inoltre, la mela è ricca di vitamine e antiossidanti, che ci aiutano a mantenere la salute e la bellezza della pelle.

Come funziona la dieta della mela

La dieta della mela prevede di consumare solo mele e acqua per tre giorni, seguendo poi una dieta equilibrata per altri quattro giorni. In questo modo si perdono circa 3 kg in una settimana.

Primi tre giorni

Durante i primi tre giorni della dieta, si deve consumare solo mele e bere molta acqua. Si possono mangiare fino a 2 kg di mele al giorno, preferibilmente verdi, che contengono meno zuccheri. È importante mangiare lentamente e masticare bene, per permettere alle fibre di saziarci e al nostro organismo di assimilare correttamente i nutrienti.

Ultimi quattro giorni

Durante gli ultimi quattro giorni della dieta, si può seguire una dieta equilibrata che preveda pasti leggeri a base di proteine ​​magre, verdure e cereali integrali. È importante evitare i cibi troppo elaborati e grassi, che potrebbero rallentare il processo di dimagrimento. È possibile seguire un menù del genere:

Colazione: tè o caffè senza zucchero, yogurt magro e una fetta di pane integrale tostato con una spolverata di cannella;

Spuntino: una mela e una manciata di mandorle o noci;

Pranzo: insalata mista con pomodori, cetrioli e fagioli, una porzione di petto di pollo alla griglia e una fetta di pane integrale;

Merenda: uno yogurt magro con una banana;

Cena: pesce al vapore con verdure grigliate.

Cosa bere

Durante la dieta della mela è importante bere molta acqua, almeno 2 litri al giorno, per aiutare l’organismo a eliminare le tossine ea mantenere l’idratazione. Si possono anche bere tisane e infusi, senza zucchero, che aiutano a depurare il fegato ea favorire la digestione.

Cosa evitare

Durante la dieta della mela è importante evitare i cibi troppo elaborati e grassi, che rallentano il processo di dimagrimento. Bisogna inoltre evitare bevande gassate e zuccherate e cibi fritti.