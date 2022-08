Stromboli (Isole Eolie) – Danni a Stromboli e allagamenti a Lipari causati dalle piogge incessanti registrate nel corso della nottata e che hanno interessato tutto l’arcipelago eoliano. I problemi maggiori si sono registrati a Stromboli, dove il fango e i detriti hanno coinvolto diverse abitazioni e reso difficile la viabilità lungo le stradine dell’isola. Non si registrano problemi a Ginostra, mentre a Lipari risulta allagato il porto di Sottomonastero e in via Amendola l’acqua piovana è entrata in alcune abitazioni e negozi. Non si registrano danni alle persone.

Il Dirigente Generale del DRPC Sicilia, Salvo Cocina, già dalle prime ore dell’alba segue personalmente, attraverso la Sala Operativa, l’evolversi dell’evento, informando costantemente il Presidente della Regione Musumeci ed il dipartimento di Protezione Civile Nazionale.

Tutto il sistema di protezione civile si è attivato. Presenti sui luoghi i Carabinieri della locale stazione; il funzionario del DPC/DRPC; il Comune di Lipari ha attivato i bobcat per la rimozione del fango e le Squadre dei VVF di Lipari e Vulcano stanno raggiungendo l’isola per intervenire sui luoghi interessati dall’evento meteo avverso, a bordo di una motovedetta della Capitaneria di Porto.

Nel contempo a Messina è in atto da stamattina un forte temporale.