La dieta 1200 calorie si basa su un consumo giornaliero di 1200 calorie al giorno. Ma quanto si perde? Si tratta di un regime alimentare restrittivo che consente di perdere peso velocemente e fino a 5 kg in due settimane.

La dieta 1200 calorie ti permette sicuramente di perdere peso, perché dà un taglio ai carboidrati, favorendo il consumo di proteine. È una dieta mediterranea quindi non mancheranno frutta, verdura e cereali, ma non è una dieta per tutti. La possono seguire anche i vegetariani e i vegani sostituendo le proteine animali semplicemente con quelle vegetali. È, però, sconsigliata a uomini e donne con grandi corporature, a chi fa attività fisica intensa (sia per sport sia per lavoro) e a chi ha un metabolismo molto rapido. La dieta 1200 calorie è vietata a chi soffre di patologie importanti come ad esempio il diabete.

Dieta da 1200 calorie: come funziona e schema

La dieta 1200 calorie ha uno schema abbastanza rigido, che permette di perdere peso molto rapidamente. L’apporto calorico quotidiano deve essere così suddiviso:

La colazione da 200 calorie

Il pranzo da 300 calorie

La cena da 700 calorie

Puoi anche decidere di inserire due spuntini da 140 calorie l’uno (considera che una barretta proteica di solito ha un valore calorico pari a 200/220 kcal, quindi ne potrai mangiare poco più della metà). Se decidi di optare per questa soluzione devi ricalcolare le calorie nello schema generale. E devi anche riflettere su una questione basilare: se hai la necessità di spezzare la fame nel corso della giornata, probabilmente questo regime non è adatto a te. Una dieta leggermente ipocalorica permette di perdere dai 250 ai 500 grammi la settimana, ovvero da 1 a un massimo 2 chili al mese. In questo caso puoi raddoppiare il gol. Attenzione, però, perché il rapido dimagrimento di solito dura solo il primo mese, poi devi trovare il modo di continuare a seguire il programma senza sentirti frustrato, depresso o convivere con i morsi della fame.

Dieta 1200 calorie: schema settimanale

Lunedi

Colazione: Thè, caffè o tisana con dolcificante, 200 ml di latte scremato, 1 fetta biscottata (98 calorie)

Pranzo: 300 gr. di minestrone o passato di verdure, 200 gr. di merluzzo bollito condito con limone.

Cena: 100 gr di bresaola, 60 gr di pane, 200 gr. di verza cotta in padella con 1 cucchiaino d’olio e aglio.

Martedì

Colazione: Thè, caffè o tisana con dolcificante, 1 yougurt magro, 1 mela piccola (110 calorie)

Pranzo: 150 gr di patate lesse con aglio e prezzemolo, 150 gr. di fagiolini, 120 gr. di petto di pollo al limone.

Cena: 1 mozzarella light, 100 gr. di pomodori, 100 gr.pane per bruschette, 150 gr di frutta a scelta tra kiwi, arancia, mela, pera, fragole.

Mercoledì

Colazione: Thè, caffè o tisana con dolcificante, 1 banana (110 calorie)

Pranzo: salmone cotto in padella con poco olio, limone, aglio e prezzemolo, 200 gr. di cetrioli e 50 gr.pane integrale.

Cena: 300 gr. Insalata mista di lattuga, cetrioli, pomodori, 120 gr. di fettina di manzo ai ferri.

Giovedi

Colazione: Thè, caffè o tisana con dolcificante, 3 fette biscotatte con poca marmellata zero zuccheri (120

Pranzo: 70 gr. di pasta al pomodoro, 200 gr. di funghi trifolati, 1 mela

Cena: 150 gr. di sogliola cotta in padella con pomodorini e olive, 250 gr. di fagiolini lessi, 50 gr. di pane integrale.

Venerdì

Colazione: Thè, caffè o tisana con dolcificante. 1 uovo (cotto senza olio) e 1 fetta di prosciutto cotto magro (30 gr) (105 calorie)

Pranzo: 120 gr. di tacchino alla griglia, 250 gr. di zucchine grigliate, 30 gr. di parmigiano, 200 gr. frutta mista di stagione .

Cena: 250 gr. di spinaci, 2 uova sode, 60 gr. di pane integrale, 1 mela.

Sabato

Colazione: Thè, caffè o tisana con dolcificante, 200 ml di latte scremato, 1 fetta biscottata (98 calorie)

Pranzo: 70 gr. di riso condito con poco olio e 30 gr. di parmigiano, 200 gr. lattuga.

Cena: 150 gr. di braciola di maiale ai ferri, 200 gr. di broccoli o cavolfiore lesso o cotto al vapore, 1 pera

Domenica

Colazione: Thè, caffè o tisana con dolcificante, 1 yogurt magro, 1 pera piccola (110 calorie)

Pranzo: 200 gr. di orata al forno, 50 gr. di pane e 40 gr. di formaggio light spalmabile

Cena: 150 gr. di scaloppine al vino bianco, 200 gr. di pomodori, 200 gr. di finocchi, 150 gr. di pera