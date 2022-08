Noto- Dopo i due anni di fermo per la pandemia, gli Artisti del Val di Noto, ritornano ad invadere la via Giovanni XXIII, al fianco della Cattedrale di Noto, celebrando la mezz’estate dal 7 al 21 agosto, con un tripudio di arte contemporanea.

Ogni sera “dal tramonto in poi…”, pittori, fotografi, scultori e performer del territorio siciliano, noti ed affermati ma anche giovani emergenti, saranno protagonisti con le loro opere, in circa 600 metri quadri, della XVIII edizione del NotArte open gallery festival, riconosciuto come la più grande open gallery di Sicilia, divenuta il perno delle celebrazioni dell’agosto netino. Luogo d’incontro e di scambi culturali, affermatosi oramai nel panorama artistico isolano, rinnova a tutti l’ appuntamento sotto le stelle, nella splendida cittadina barocca.

NotArte Open Gallery, inaugurazione e artisti

Il taglio del nastro alle ore 21.00 di domenica 07 agosto, da parte del Sindaco Corrado Figura, che anche quest’anno ha voluto confermare la direzione artistica di Cristina Cataneo e di Vincenzo Medica, che hanno voluto presentare questa edizione come un Itinerarium Artis in Noto. Infatti il percorso artistico che parte dalla Cattedrale, lungo il tappeto visivo composto dalle opere sulla via, si propone di accompagnare il visitatore verso la scalinata stampata di via Cavour, fino a raggiungere Noto alta, passando dall’ex Caserma Cassonello, dove è allestita la mostra Experimentum Crucis, curata da Rosa Anna Musumeci e Philippe Terrier. L’obiettivo sarà pertanto, creare un trait d’union tra il centro, il corso, fulcro delle attività culturali e artistiche della città, con le vie del Piano Alto, in un continuum virtuoso che accompagni spontaneamente il turista, alla scoperta dei palazzi dello storico quartiere che si sviluppa attorno alla Chiesa del Crocifisso con i suoi vicoli e gli scorci architettonici inimitabili.

Gli Artisti selezionati: Gianni Andolina, Paolo Caldarella, Gianmaria Cassarino, Salvatore Castellino, Bruno Castobello, Corrado Celestri, Stefania Corallo, Oriana Galopin, Montserrat Grau Ferrer, Giuseppe Gianì, Sebastiano Giannitto, Rita Giliberto, Cettina Lauretta, Valentina Mammana, Damiano Marziano, Totò Melita, Fulvia Morganti, Lucia Motta, Stefano Musso, Doriana Pagani, Francesco Pietrella, Lucio Pintaldi, Mariia Plekhova, Mimma Ragonese, Mariella Ricca, Andrea Roccaro, Corrado Roccaro, Mariangela Sarchiello, Roberto Scalzone, Elisabeth Sorin, Gianluigi Susinno, Marco Terroni, Lorenza Tiralongo, Paolo Vendetti, Pamela Vindigni, Silvana Vizzini.