Marina di Ragusa – Al via da oggi il triduo in preparazione alla festa di Santa Maria di Portosalvo che si tiene a Marina di Ragusa e che, quest’anno, dopo le restrizioni sanitarie dell’ultimo periodo, sarà di nuovo caratterizzata dalla tradizionale processione a mare. Il triduo è in programma oggi, domani e venerdì e sarà predicato da don Fabio Stracquadaini, amministratore della parrocchia Santa Maria delle Grazie in Comiso.

Dopo la celebrazione di questa mattina alle 8, in particolare, alle 18,45 ci sarà la recita del Rosario meditato e la coroncina alla Madonna.

Alle 19,30, la celebrazione eucaristica con omelia tenuta dal predicatore. La celebrazione sarà altresì caratterizzata dalla benedizione delle mamme in attesa.

Domani, giovedì 11 agosto, celebrazione eucaristica alle 8, Santo Rosario meditato e coroncina alla Madonna alle 18,45 mentre alle 19 si terrà la santa messa con omelia tenuta dal predicatore. E’ altresì prevista la benedizione dei bambini.

Venerdì 12 agosto, ultimo giorno del triduo, ci sarà alle 8 la celebrazione eucaristica, alle 18,45 la recita del Rosario meditato e la coroncina alla Madonna.

Alle 19,30 la celebrazione eucaristica con omelia tenuta dal predicatore. Tra gli appuntamenti ricreativi, poi, sempre venerdì, ma alle 22 e in piazza Duca degli Abruzzi, è in programma lo spettacolo musicale con i “Blue sugar”, tribute band di Zucchero, iniziativa a cura del comitato dei festeggiamenti. Il parroco, il sacerdote Riccardo Bocchieri, e il comitato dei festeggiamenti ringraziano le forze dell’ordine, gli enti pubblici, la Bapr e tutti gli sponsor che si sono prodigati per la piena riuscita delle celebrazioni.