Ragusa – Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia annuncia per oggi un avviso di allerta gialla in tutta l’isola. Prevista allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico per temporali in tutta la regione. In particolare sul sito della Protezione Civile si legge: piogge da isolate a sparse, a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. Localmente forti settentrionali sulle zone ioniche, in attenuazione. Temperature: massime in locale sensibile diminuzione.

Per la giornata di oggi, secondo alcune previsioni meteo: nelle ore centrali sulle zone interne instabilità pomeridiana estesa e in ulteriore intensificazione nelle ore più calde, con fenomeni che potrebbero essere anche di forte intensità con associate grandinate, colpi di vento e fenomeni localmente vorticosi, possibilità di sconfinamenti parziali fin sulle coste tirreniche, joniche e agrigentino , con rovesci o temporali.

Le previsioni per oggi, martedì 9 agosto, di Meteo.it

Al primo mattino possibili rovesci o temporali isolati sul medio versante adriatico e intorno allo Stretto di Messina; ampie schiarite nel resto d’Italia. Fra la tarda mattinata e il pomeriggio aumento dell’instabilità al Centro-Sud con temporali in sviluppo su Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, gran parte del Sud e della Sicilia; brevi temporali di calore possibili anche nell’interno della Sardegna.

Temperature massime in ulteriore calo al Centro-Sud, in lieve rialzo al Nord: valori nella norma, per lo più compresi tra 27 e 33 gradi. Venti da deboli a localmente moderati settentrionali.

Le previsioni per mercoledì 10 agosto, di Meteo.it

Al mattino possibili locali rovesci fra Calabria e Sicilia, tempo più stabile nel resto del Paese. Nel pomeriggio sviluppo di temporali su basso Lazio, rilievi di Abruzzo e Molise, gran parte del Sud e della Sicilia, eccetto le coste pugliesi e l’ovest dell’isola; brevi rovesci non esclusi anche sulle Alpi centro-occidentali e nel sud-est della Sardegna; tempo soleggiato nelle altre zone. Temperature senza grandi variazioni con caldo estivo senza eccessi. Venti sempre deboli o moderati settentrionali.