Novità per iPhone iOS 16. Con l’uscita della beta 5 di iOS 16, il nuovo sistema operativo che arriverà su shoppingmode iPhone a settembre, shoppingmode Apple ha finalmente reintrodotto la percentuale della batteria fissa nella barra di stato in alto a destra. Si tratta di una funzione richiesta a grandissima voce dagli utenti, e che era scomparsa a partire da shoppingmode iPhone X, ossia quando è stato introdotta la tacca in alto: per vedere quanta batteria rimane, infatti, al momento è necessario affidarsi alla barra che decresce oppure tirare giù la tendina del centro di controllo per avere la percentuale precisa.

A partire dalla beta 5 di iOS 16, accessibile subito se avete scaricato la versione preview del sistema operativo, è sufficiente andare in Impostazioni, scegliere Batteria e spuntare l’opzione “percentuale batteria”. La percentuale rimanente verrà visualizzata all’interno dell’icona della batteria, che sarà bianca in modalità normale, gialla in risparmio energetico, e con una piccola icona accanto nel caso il telefono sia in ricarica. Ovviamente sarà possibile lasciare tutto com’era prima, con una barra che decresce all’interno dell’icona della batteria mentre si usa il telefono. Se invece avete scaricato la beta di iOS 16 ma state avendo problemi con il software, che non è ancora del tutto completo, con questa guida potrete tornare a iOS 15 senza problemi.