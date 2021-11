Rimedi naturali

Maschera di bellezza viso con yogurt e limone

La maschera di bellezza per il viso con yogurt e limone è tra i rimedi naturali che si possono usare per avere una pelle splendida e pulita. Per preparare la maschera di bellezza oltre allo yogurt e al limone servono altri ingredienti ì, vediamo quali e come si prepara. Ingredienti: 2 cucchiai di succo di limone, 2 cucchiai di miele, 3 cucchiaini di yogurt, 1 albume. Preparazione: prendete una ciotola e sbattete l’albume con una forchetta, aggiungete lo yogurt e poi unite il miele e il limone, mescolate bene fino ad avere un composto liscio facile da spalmare. Applicate la crema ottenuta sul viso asciutto e pulito, spalmate bene con le dita e lasciare in posa per circa 20 minuti. Infine sciacquate con acqua tiepida e togliete l’eccesso con dei batuffoli di cotone.Il limone e i benefici per la pelleIl limone ha tantissime proprietà benefiche anche per la nostra pelle. Grazie alla vitamina C il limone è un alleato perfetto della nostra pelle, inoltre l’acido citrico ha proprietà purificanti e astringenti, utili sia per le macchie cutanee che per l’eccessiva oleosità della pelle. La maschera di pelle viso con yogurt e limone si può fare due volte a settimana per avere risultati immediati. Il limone fa bene alla pelle e alla salute dell’organismo. Da sempre il limone è inserito nella dieta per drenare i liquidi, purificare l’organismo e non solo.

