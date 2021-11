Salute e benessere

Dieta dello yogurt e limone: 5 giorni per sgonfiare la pancia

La dieta dello yogurt e limone è una dieta lampo di 5 giorni che serve per sgonfiare la pancia e depurarsi. La dieta dello yogurt e limone è semplice da seguire, aiuta a dimagrire qualche chilo e basta inserire ogni giorno lo yogurt ed il limone. Ma vediamo cosa si mangia e le regole fondamentale della dieta dello yogurt e limone. La prima regola fondamentale è quella di bere ogni mattina, prima della colazione, un bicchiere d’acqua a temperatura ambiente con il succo di un limone. La seconda regola è che ogni giorno bisogna consumare 200 grammi di yogurt magro al naturale, un tè verde o un caffè senza zucchero. Allo yogurt è possibile aggiungere un cucchiaio di cereali integrali oppure di crusca.Come funziona la dieta dello yogurt e limone: menù esempio dei 5 giorniPrima della colazione per tutti i 5 giorni: un bicchiere di acqua a temperatura ambiente con il succo di un limone. Colazione: uno yogurt magro al naturale con un cucchiaio di cereali, un caffè o un tè verde senza zucchero. A metà mattinata bevete sempre una tazza di tè verde senza zucchero, dall’effetto depurante. A merenda, invece, concedetevi un frutto di stagione, mentre alla sera prima di coricarvi bevete una tisana e mangiate tre prugne secche.Dieta dello yogurt e limone: menù primo giornoPranzo del primo giorno, mettete a tavola 300 grammi di yogurt magro al naturale, 200 grammi di insalata verde, cetrioli e ravanelli.Cena, un minestrone di verdure, 300 grammi di yogurt magro e due noci.Dieta dello yogurt e limone: menù secondo giornoPranzo con 50 grammi di riso integrale, una scatoletta di tonno al naturale e 200 grammi di pomodori in insalata.Cena invece consumate 300 grammi di yogurt magro e due frutti di stagione.Dieta dello yogurt e limone: terzo giornoPranzo 200 grammi di merluzzo cotto al vapore con un contorno di carote e finocchi crudi oppure cotti, indifferentemente (ma ricordatevi che le proprietà nutritive delle verdure spesso vengono compromesse dalla cottura, quindi per un carico top di vitamine e sali minerali optate per le crudité).Cena: 300 grammi di yogurt magro al naturale e una macedonia di frutta di stagione.Dieta dello yogurt e limone: menù quarto e quinto giornoPranzo mangiate 150 grammi di salmone alla griglia, con prezzemolo e goccio di succo di limone, aggiungendo un contorno di 200 grammi di cavolfiore al vapore.Cena: 300 grammi di yogurt magro al naturale con un cucchiaio di cornflakes e 150 grammi di frutti di bosco miscelati dentro (o a parte, come preferite).Dieta dello yogurt e limone: quinto giornoPranzo: 50 grammi di riso integrale con asparagi al vapore con l’aggiunta di un contorno di insalata a foglie verdi (200 grammi).Cena: 300 grammi di yogurt magro e una macedonia di kiwi e agrumi, dall’elevato potere disintossicante.

La dieta dello yogurt e limone è una dieta lampo di 5 giorni che serve per sgonfiare la pancia e depurarsi. La dieta dello yogurt e limone è semplice da seguire, aiuta a dimagrire qualche chilo e basta inserire ogni giorno lo yogurt ed il limone. Ma vediamo cosa si mangia e le regole fondamentale della dieta dello yogurt e limone. La prima regola fondamentale è quella di bere ogni mattina, prima della colazione, un bicchiere d’acqua a temperatura ambiente con il succo di un limone. La seconda regola è che ogni giorno bisogna consumare 200 grammi di yogurt magro al naturale, un tè verde o un caffè senza zucchero. Allo yogurt è possibile aggiungere un cucchiaio di cereali integrali oppure di crusca. Come funziona la dieta dello yogurt e limone: menù esempio dei 5 giorni

Prima della colazione per tutti i 5 giorni: un bicchiere di acqua a temperatura ambiente con il succo di un limone. Colazione: uno yogurt magro al naturale con un cucchiaio di cereali, un caffè o un tè verde senza zucchero. A metà mattinata bevete sempre una tazza di tè verde senza zucchero, dall’effetto depurante. A merenda, invece, concedetevi un frutto di stagione, mentre alla sera prima di coricarvi bevete una tisana e mangiate tre prugne secche.

Dieta dello yogurt e limone: menù primo giorno

Pranzo del primo giorno, mettete a tavola 300 grammi di yogurt magro al naturale, 200 grammi di insalata verde, cetrioli e ravanelli.

Cena, un minestrone di verdure, 300 grammi di yogurt magro e due noci.

Pranzo con 50 grammi di riso integrale, una scatoletta di tonno al naturale e 200 grammi di pomodori in insalata.

Cena invece consumate 300 grammi di yogurt magro e due frutti di stagione.

Dieta dello yogurt e limone: terzo giorno

Pranzo 200 grammi di merluzzo cotto al vapore con un contorno di carote e finocchi crudi oppure cotti, indifferentemente (ma ricordatevi che le proprietà nutritive delle verdure spesso vengono compromesse dalla cottura, quindi per un carico top di vitamine e sali minerali optate per le crudité).

Cena: 300 grammi di yogurt magro al naturale e una macedonia di frutta di stagione.

Pranzo mangiate 150 grammi di salmone alla griglia, con prezzemolo e goccio di succo di limone, aggiungendo un contorno di 200 grammi di cavolfiore al vapore.

Cena: 300 grammi di yogurt magro al naturale con un cucchiaio di cornflakes e 150 grammi di frutti di bosco miscelati dentro (o a parte, come preferite).

Dieta dello yogurt e limone: quinto giorno

Pranzo: 50 grammi di riso integrale con asparagi al vapore con l’aggiunta di un contorno di insalata a foglie verdi (200 grammi).

Cena: 300 grammi di yogurt magro e una macedonia di kiwi e agrumi, dall'elevato potere disintossicante.