Cronaca

Muore a 3 anni e mezzo, forse infarto: tragedia a Melilli

Melilli - Una città in lutto per la moerte di un bimbo di 3 anni e mezzo. La tragedia è avvenuta a Melilli, nel Siracusano. Ancora non è chiara la causa del decesso del bimbo. Potrebbe essersi trattato di un malore improvviso che ha stroncato la vita del piccolo ma nel centro industriale la notizia della scomparsa del bambino ha lasciato tutti senza parole.“Tutta Melilli oggi piange, come oggi ho pianto io appena saputa la notizia. Non voglio immaginare il dolore dei genitori” scrive sui social una conoscente. “Melilli piange un piccolo angelo di soli 3 anni, è inspiegabile tutto ciò” commenta un’altra residente ma di frasi di cordoglio dello stesso tenore ce ne sono molti.La morte del bimbo di Melilli segue ad un'altra giovane morte di una bimba di 7 anni avvenuta nei giorni scorsi a Ragusa. la bimba è morta nel sonno e nonostante il tempestivo intervento dei genitori che hanno subito allertato il 118 per la piccola non c'è stato nulla da fare.

