Cronaca

Bimba di 7 anni morta nel sonno a Ragusa, funerali rinviati per autopsia

Ragusa – I funerali della bimba di 7 anni, morta nel sonno mercoledì notte a Ragusa, che dovevano tenersi domani nella Chiesa del Preziosissimo Sangue sono stati rinviati. Sul corpo della bimba, su iniziativa del sostituto procuratore Monica Monego, il prossimo 6 novembre sarà eseguito l’esame autoptico. A confermare l’avvio delle procedure per l’esame autoptico sul corpo della vittima è il procuratore Fabio D’Anna. Aperto un fascicolo a carico di ignoti per accertare le cause che hanno portato la piccola al decesso. L’esame autoptico verrà eseguito dal medico legale Francesco Coco e dal tossicologo forense Pietro Zuccarello.Bimba morta nel sonno: autopsia per chiarire le causeL’esame autoptico servirà per risolvere il giallo della morte della bimba di 7 anni che secondo quanto riferito dall’Ansa avrebbe perso la vita per soffocamento con una improvvisa occlusione alle vie aeree. Solo che non è ancora chiaro per cosa, se per cibo o per vomito, fatto sta che il suo cuore ha cessato di battere, nonostante il tentativo dei genitori di tenerla aggrappata alla vittima. Il sindaco Peppe Cassì ha espresso le sue condoglianze ai familiari tramite il suo profilo social: "Restiamo attoniti di fronte alla scomparsa della piccola Francesca, venuta improvvisamente a mancare stanotte. A nome della comunità ragusana, particolarmente colpita dalla notizia della tragedia, esprimo grande vicinanza ai genitori e a tutti i familiari della piccola".

