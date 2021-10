Dieta dell'ananas per perdere 5 kg in 3 giorni: menù facile

Salute e benessere

La dieta dell’ananas per perdere peso si basa su un regime alimentare ipocalorico che ha come protagonista il frutto esotico. La dieta dell’ananas è un regime alimentare che aiuta a disintossicare l’organismo e a drenare i liquidi in eccesso e può far dimagrire fino a 5 kg in soli 3 giorni se associata ad una buona e regolare attività fisica. L’ananas da sempre è un frutto noto per le sue capacità drenanti. L’ananas, come detto prima, è un frutto ricco di vitamine, sali minerali, fibra, aiuta il sistema immunitario, è ricco di antiossidanti come la vitamina C ed è un frutto depurativo. Questo frutto pur essendo dolce, ha un contenuto calorico basso, 50kcal per 100g. Ci sono circa 13g di zuccheri, poche proteine e pochi grassi, ma la cosa più importante è che l’indice glicemico è basso grazie al buon contenuto di fibre. Il contenuto di Vitamina C è molto alto, buono quello di tiamina, folati, vitamina B6, di rame, calcio e magnesio.Ananas: super foodL’ananas è definito un super food per i numerosi benefici che apporta al nostro organismo. Le proprietà di questo frutto derivano soprattutto da una sostanza in esso presente: la bromelina. La bromelina è un enzima proteolitico, cioè digerisce le proteine ed è presente soprattutto nel gambo dell’ananas. Digerendo le proteine, aiuta la digestione dei cibi. Per questa ragione si consiglia di mangiare una fettina di ananas prima e dopo un pasto, evitando in questo modo gonfiori addominali e fenomeni di stipsi. La bromelina ha un forte potere diuretico, quindi drena i liquidi in eccesso, riduce la ritenzione idrica e riduce anche la presenza di edemi. Le proprietà diuretiche e drenanti sono anche un aiuto contro la cellulite che talvolta è proprio causata da piccoli problemi nel microcircolo del tessuto adiposo. Queste proprietà sono un importante aiuto per chi è a dieta o per chi soffre di ritenzione idrica, ma è sbagliato dire che l’ananas sia un cibo “brucia grassi”, perché non interviene in nessun modo nel metabolismo dei grassi. La bromelina ha anche delle proprietà anti-infiammatorie, riduce la formazione di trombi, migliora la circolazione sanguigna e protegge il cuore. Per beneficiare di queste proprietà è importante consumare ananas fresca, ben matura e, poiché la bromelina è maggiormente contenuta nel gambo, non scartiamo la parte interna più dura.La dieta dell’ananas di tre giorni per drenare i liquidiLa dieta dell’ananas non deve essere seguita per più di 3 giorni perché comprende un regime alimentare molto restrittivo che punta a drenare, depurare e disintossicare l’organismo eliminando tutti i liquidi in eccesso e sgonfiando i tessuti e le zone critiche del corpo. Forse la dieta dell’ananas non farà perdere 5 Kg in 3 giorni, ma è sufficiente a farti sentire libera e sgonfia. Dopo questo periodo potrai iniziare una nuova dieta più equilibrata e bilanciata con il giusto apporto di carboidrati, fibre e di proteine. Se la dieta di 3 giorni per sgonfiarsi non è stata sufficiente a depurarti e sgonfiarti allora puoi procedere per un altro giorno (dieta dell’ananas di 4 giorni), ma non di più perché altrimenti potresti avere degli squilibri.Colazione: 200 g di yogurt greco bianco con 4 noci, 4 fette di ananas, un caffè o un tè.Spuntino: 4 fette di ananas, uno yogurt con 4 mandorlePranzo: 200 g di tonno naturale, insalata con lattuga, carote, mais e pomodoro, 4 fette di ananas.Merenda: 4 fette di ananas, uno yogurt con 4 mandorleCena: 200 g di petto di pollo ai ferri con spezie ed erbette varie, un’insalata verde, uno yogurt magro con 4 noci e 4 fette di ananas. Snack: 4 mandorle, una tisana e 4 fette di ananas. Ecco le altre diete pubblicate sul nostro sito. Si tratta di diete indicative che non devono essere seguite senza aver chiesto prima il parere del proporio medico dìo di uno specialista.

L'ananas è definito un super food per i numerosi benefici che apporta al nostro organismo. Le proprietà di questo frutto derivano soprattutto da una sostanza in esso presente: la bromelina. La bromelina è un enzima proteolitico, cioè digerisce le proteine ed è presente soprattutto nel gambo dell'ananas. Digerendo le proteine, aiuta la digestione dei cibi. Per questa ragione si consiglia di mangiare una fettina di ananas prima e dopo un pasto, evitando in questo modo gonfiori addominali e fenomeni di stipsi. La bromelina ha un forte potere diuretico, quindi drena i liquidi in eccesso, riduce la ritenzione idrica e riduce anche la presenza di edemi. Le proprietà diuretiche e drenanti sono anche un aiuto contro la cellulite che talvolta è proprio causata da piccoli problemi nel microcircolo del tessuto adiposo. Queste proprietà sono un importante aiuto per chi è a dieta o per chi soffre di ritenzione idrica, ma è sbagliato dire che l'ananas sia un cibo "brucia grassi", perché non interviene in nessun modo nel metabolismo dei grassi. La bromelina ha anche delle proprietà anti-infiammatorie, riduce la formazione di trombi, migliora la circolazione sanguigna e protegge il cuore. Per beneficiare di queste proprietà è importante consumare ananas fresca, ben matura e, poiché la bromelina è maggiormente contenuta nel gambo, non scartiamo la parte interna più dura.

La dieta dell’ananas non deve essere seguita per più di 3 giorni perché comprende un regime alimentare molto restrittivo che punta a drenare, depurare e disintossicare l’organismo eliminando tutti i liquidi in eccesso e sgonfiando i tessuti e le zone critiche del corpo. Forse la dieta dell’ananas non farà perdere 5 Kg in 3 giorni, ma è sufficiente a farti sentire libera e sgonfia. Dopo questo periodo potrai iniziare una nuova dieta più equilibrata e bilanciata con il giusto apporto di carboidrati, fibre e di proteine. Se la dieta di 3 giorni per sgonfiarsi non è stata sufficiente a depurarti e sgonfiarti allora puoi procedere per un altro giorno (dieta dell’ananas di 4 giorni), ma non di più perché altrimenti potresti avere degli squilibri.

Colazione: 200 g di yogurt greco bianco con 4 noci, 4 fette di ananas, un caffè o un tè.

Spuntino: 4 fette di ananas, uno yogurt con 4 mandorle

Pranzo: 200 g di tonno naturale, insalata con lattuga, carote, mais e pomodoro, 4 fette di ananas.

Merenda: 4 fette di ananas, uno yogurt con 4 mandorle

