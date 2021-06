Dal mondo Massachusetts

Finisce nella bocca di una balena per poi essere "sputato" Finisce nella bocca di una balena per poi essere "sputato"

Un sommozzatore di aragoste di Cape Cod Michael Packard è stato “inghiottito” da una megattera al largo della costa di Provincetown, nel Massachusetts venerdi scorso. Michael Packard si stava tuffando al largo della costa quando il cetaceo lo ha colto di sorpresa. “Improvvisamente tutto è diventato buio - ha detto Packard a WBZ – avevo la sensazione di muovermi e credevo di essere stato morso da uno squalo, ma subito dopo mi sono reso conto che non c’erano denti e non avevo nessun dolore al corpo. Ho capito allora, di essere stato “inghiottito da una balena”. Packard, che è sposato e ha due figli, di 12 e 15 anni, ha detto di aver poi capito che la balena stava risalendo in superficie, di averla sentita scuotere la testa, e di essersi poi ritrovato all’esterno. Secondo quanto riportato dalla Bbc l’uomo avrebbe infastidito la balena al punto da farsi sputare all’esterno. Dall’incidente ne è uscito solo con una sospetta distorsione al ginocchio.

Un sommozzatore di aragoste di Cape Cod Michael Packard è stato “inghiottito” da una megattera al largo della costa di Provincetown, nel Massachusetts venerdi scorso. Michael Packard si stava tuffando al largo della costa quando il cetaceo lo ha colto di sorpresa. “Improvvisamente tutto è diventato buio - ha detto Packard a WBZ – avevo la sensazione di muovermi e credevo di essere stato morso da uno squalo, ma subito dopo mi sono reso conto che non c’erano denti e non avevo nessun dolore al corpo. Ho capito allora, di essere stato “inghiottito da una balena”. Packard, che è sposato e ha due figli, di 12 e 15 anni, ha detto di aver poi capito che la balena stava risalendo in superficie, di averla sentita scuotere la testa, e di essersi poi ritrovato all’esterno. Secondo quanto riportato dalla Bbc l’uomo avrebbe infastidito la balena al punto da farsi sputare all’esterno. Dall’incidente ne è uscito solo con una sospetta distorsione al ginocchio.

Redazione Articolo di Quotidiano di Ragusa