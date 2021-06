Dieta, ecco gli orari giusti per non ingrassare mangiando

Salute e benessere Diete

La dieta ideale per non ingrassare prevede il rispetto di alcuno orari per mangiare. In pratica per dimagrire bisogna fare attenzione oltre a ciò che mangiamo anche a quando consumiamo i nostri pasti quotidiani: colazione, pranzo e cena che dovrebbero seguire degli orari ben precisi. Ciò perché il cibo si assimila in modo diverso, e potrebbe ripercuotersi sulla nostra linea. Scopriamo allora a che ora mangiare per dimagrire e la tipologia di nutrienti da assumere nei diversi pasti giornalieri. Mangiare, nutrirsi, ingrassare o non ingrassare? Una bistecca o un piatto di pasta consumati a pranzo o a cena non hanno lo stesso effetto sull'organismo, poiché gli ormoni influenzano durante la giornata il metabolismo e dunque la capacità di assimilazione delle sostanze.Una recente ricerca frutto della collaborazione tra il Brigham and Women's Hospital di Boston e l'Università della Murcia (Spagna), pubblicata sulla rivista International Journal of Obesity, ha provato come le persone a dieta ipocalorica che pranzano prima delle ore 15 abbiano perso circa il 30% in più di peso rispetto a chi invece mangia abitualmente più tardi. La ricerca ha esaminato 420 volontari a regime alimentare controllato per 20 settimane: in media chi ha anticipato il pasto ha perso 11 chili, 2,5 in più dei ritardatari.Prima di tutto è necessario sapere che non si devono assolutamente saltare i pasti, poiché il corpo percepisce l'assenza di cibo come un periodo di carestia e procede a immagazzinare più grassi possibile per accumulare energia.L'ora giusta per consumare la colazione è quella tra le 7 e le 8 del mattino, perché le attività sono in piena ripresa e ciò che si mangia viene bruciato velocemente. Da preferire carboidrati a basso indice glicemico come il pane integrale, unitamente a proteine magre come il latte scremato.Per fare un peccato di gola (come mangiare un dolce), meglio pranzare tra le 12 e le 13: nelle tre ore successive gli ormoni attivano il metabolismo e non fanno accumulare i grassi. Scegliete per pranzo carboidrati come pasta, patate o riso, abbinati a verdure o legumi. La cena perfetta è tra le 19 e le 20: meglio andare a dormire leggeri perché l'ormone della crescita e la somatomedina, che favoriscono l'aumento della massa grassa e la rigenerazione dei tessuti, lavorano meglio a stomaco vuoto. Preferite le proteine, limitando i carbodrati a una fetta di pane integrale, e verdure a volontà.Dieta: perché è importante mangiare negli orari giusti per non ingrassareLa motivazione starebbe tutta nelle variazioni metaboliche e ormonali, che sono regolate dal nostro orologio biologico, e che influiscono sull'assorbimento e smaltimento di nutrienti come zuccheri, grassi e carboidrati. Per perdere peso, o comunque, per non ingrassare, sarebbe consigliabile consumare colazione, pranzo e cena in orari in cui il metabolismo è più attivo: rispettando, quindi, i ritmi dell'organismo.Dieta: colazione tra le 7 e le 8 per smaltire subito gli alimentiLa colazione andrebbe consumata ogni mattina tra le 7 e le 9: è questa la fascia oraria in cui l'insulina, l'importante ormone che regola il livello di zuccheri nel sangue, e l'attività del nostro metabolismo, sono al massimo. Il nostro corpo viene da ore di digiuno e deve quindi ricevere l'energi giusta per attivare il metabolismo. Gli alimenti consumati in questa fascia oraria saranno quindi smaltiti in poco tempo. Ma cosa preferire al mattino? L'ideale sono i carboidrati, in quanto a colazione la capacità dell'organismo di rispondere al carico glicemico è al massimo. Importante però scegliere i carboidrati giusti, come i cereali integrali, ma anche latte vegetale, di avena, di soia o di riso, yogurt e frutta fresca. Da evitare invece gli zuccheri semplici, che causano una ipoglicemia in poco tempo: il risultato è che abbiamo fame dopo poco tempo, mangiando di più a pranzo. Vietato poi saltare la colazione: ciò determinerebbe uno stato di stress e anche una carenza di nutrienti, rallentando il metabolismo.Dieta: pranzo tra le 12 e le 13 per non permettere al grasso di accumularsiL'orario ideale per il pranzo è invece tra le 12 e le 13, quando gli ormoni della tiroide sono più attivi: il metabolismo è più veloce e non si accumula grasso. Anche a pranzo, l'ideale è preferire i carboidrati a basso indice glicemico, come pane e pasta integrali, riso, orzo e farro, da abbinare a legumi, verdure e frutta: via libera anche alle spezie. In ogni caso, il pranzo dovrebbe essere consumato entro le 4 ore e 1/2 dalla colazione, per bruciare i grassi più velocemente.Dieta: cena tra le 19 e le 20 per aumentare la massa magraLa cena dovrebbe essere consumata entro 3 ore dal pranzo, o comunque tra le 19 e le 20. In questa fascia oraria l'ormone della crescita, che favorisce l'aumento della massa magra, è ai suoi massimi livelli. Inoltre, la poca distanza tra pranzo e cena, non lascia spazio a spuntini spezza-fame, giungendo così alla cena con poca fame. La cena dovrà comunque essere leggera e a base di proteine e grassi buoni come pesce azzurro, carne magra, verdure e pane integrale. La sera, infatti, è il momento in cui comincia la produzione di GH, l'ormone della crescita che, durante la notte, rigenera i tessuti, favorendo l'aumento della massa magra.

