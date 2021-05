Dieta di giugno 2021: 10 menÃ¹ esempio per dimagrire subito

Salute e benessere Diete

Dieta di giugno 2021: 10 menù esempio per dimagrire subito Dieta di giugno 2021: 10 menù esempio per dimagrire subito

Dieta di giugno 2021: 10 menù esempio per dimagrire subito. La dieta di giugno 2021 è una dieta molto restrittiva nota anche come dieta del digiuno intermittente che consente di perdere fino a 2 kg in una settimana. Si tratta di una dieta ipocalorica che non deve essere seguita senza aver prima consultato il parere del proprio medico o di uno specialista. La dieta di giugno 2021 non può essere seguita da chi soffre di patologie importanti come ad esempio il diabete. Per capire cosa mangiare nella dieta di giugno 2021, vediamo 10 esempi di menù che si possono scegliere nella settimana per dimagrire. Prima però vediamo le regole per scegliere gli alimenti nella giornata ovvero bisogna scegliere alimenti leggeri, sazianti e con poche calorie:Ricchi di fibre. Le fibre hanno alto potere saziante:A basso indice glicemico (IG). Come ortaggi e legumi. Ti fanno sentire sazioRicchi di proteine. Ti serviranno a sentirti sazio e mantenere la massa magraA basso carico glicemico (CG). Come per l’indice glicemico, ti fanno sentire sazioDieta di giugno 2021: Primo Menù Colazione: Yogurt bianco magro,Cereali 30 gMerenda: Un pacchetto di cracker integraliPranzo: Riso integrale 60 g con verdureCena: Petto di pollo 60 g, Un piatto di insalata verdeDieta di giugno 2021: Secondo MenùColazione: Uno yogurt bianco magro 125 g, Cereali 30 g, Mirtilli freschi 100 gPranzo: Un piatto di insalataCena: Petto di pollo 100 g, un fruttoDieta di giugno 2021: Terzo menùColazione: Un bicchiere di latte scremato, un caffè con dolcificante, Pane integrale (30 g) o 2 fette biscottate con un velo di marmellata, un fruttoCena: minestrone con 130 g tra verdure cereali o legumiDieta di giugno 2021: Quarto Menù:Pranzo: Carne di vitello cotta ai ferri 200 g, Zucchine 100 gCena: Pasta 60 g (in bianco o con la salsa), PomodoriniDieta di giugno 2021: Quinto MenùColazione: 110 g di formaggio magro, 2 frutti (pera, mela, arancia, albicocca o fico)Cena: Pesce arrosto o crudo (sashimi): 200g, un fruttoDieta di giugno 2021: sesto menùPranzo: Riso integrale (70 g) con verdureCena: Crema di ceci 70g, due finocchi crudi, pane integrale 30 g e una fettina di prosciutto crudoDieta di giugno 2021: Settimo MenùColazione: uno yogurt magro bianco, un cucchiaio di cereali§Pranzo: Un pacchetto di cracker integraliCena: MinestroneDieta di giugno 2021: Ottavo MenùColazione: 50g di yogurt greco magro, due albicocche tritatePranzo: zuppa di broccoli (puoi aggiungere il formaggio)Cena: salsiccia arrosto, patate lesseDieta di giugno 2021: nono menùColazione: 50g di yogurt greco magro, due albicocche tritatePranzo: zuppa di broccoli (puoi aggiungere il formaggio)Cena: salsiccia arrosto, patate lesseDieta di giugno 2021: decimo MenùColazione: yogurt alla fragola senza grassi, 25 mirtilliPranzo: zuppa di funghiMerenda: 2 gallette di risoCena: spiedini di agnello magro speziati, insalata verde

Dieta di giugno 2021: 10 menù esempio per dimagrire subito. La dieta di giugno 2021 è una dieta molto restrittiva nota anche come dieta del digiuno intermittente che consente di perdere fino a 2 kg in una settimana. Si tratta di una dieta ipocalorica che non deve essere seguita senza aver prima consultato il parere del proprio medico o di uno specialista. La dieta di giugno 2021 non può essere seguita da chi soffre di patologie importanti come ad esempio il diabete. Per capire cosa mangiare nella dieta di giugno 2021, vediamo 10 esempi di menù che si possono scegliere nella settimana per dimagrire. Prima però vediamo le regole per scegliere gli alimenti nella giornata ovvero bisogna scegliere alimenti leggeri, sazianti e con poche calorie:

Ricchi di fibre. Le fibre hanno alto potere saziante:A basso indice glicemico (IG). Come ortaggi e legumi. Ti fanno sentire sazio

Ricchi di proteine. Ti serviranno a sentirti sazio e mantenere la massa magra

A basso carico glicemico (CG). Come per l’indice glicemico, ti fanno sentire sazio Dieta di giugno 2021: Primo Menù

Colazione: Yogurt bianco magro,Cereali 30 g

Merenda: Un pacchetto di cracker integrali

Pranzo: Riso integrale 60 g con verdure

Cena: Petto di pollo 60 g, Un piatto di insalata verde

Dieta di giugno 2021: Secondo Menù

Colazione: Uno yogurt bianco magro 125 g, Cereali 30 g, Mirtilli freschi 100 g

Pranzo: Un piatto di insalata

Cena: Petto di pollo 100 g, un frutto Dieta di giugno 2021: Terzo menù

Colazione: Un bicchiere di latte scremato, un caffè con dolcificante, Pane integrale (30 g) o 2 fette biscottate con un velo di marmellata, un frutto

Cena: minestrone con 130 g tra verdure cereali o legumi

Dieta di giugno 2021: Quarto Menù:

Pranzo: Carne di vitello cotta ai ferri 200 g, Zucchine 100 g

Cena: Pasta 60 g (in bianco o con la salsa), Pomodorini Dieta di giugno 2021: Quinto Menù

Colazione: 110 g di formaggio magro, 2 frutti (pera, mela, arancia, albicocca o fico)

Cena: Pesce arrosto o crudo (sashimi): 200g, un frutto

Dieta di giugno 2021: sesto menù

Pranzo: Riso integrale (70 g) con verdure

Cena: Crema di ceci 70g, due finocchi crudi, pane integrale 30 g e una fettina di prosciutto crudo

Dieta di giugno 2021: Settimo Menù

Colazione: uno yogurt magro bianco, un cucchiaio di cereali§

Pranzo: Un pacchetto di cracker integrali

Cena: Minestrone Dieta di giugno 2021: Ottavo Menù

Colazione: 50g di yogurt greco magro, due albicocche tritate

Pranzo: zuppa di broccoli (puoi aggiungere il formaggio)

Cena: salsiccia arrosto, patate lesse

Dieta di giugno 2021: nono menù

Colazione: 50g di yogurt greco magro, due albicocche tritate

Pranzo: zuppa di broccoli (puoi aggiungere il formaggio)

Cena: salsiccia arrosto, patate lesse

Dieta di giugno 2021: decimo Menù

Colazione: yogurt alla fragola senza grassi, 25 mirtilli

Pranzo: zuppa di funghi

Merenda: 2 gallette di riso

Cena: spiedini di agnello magro speziati, insalata verde