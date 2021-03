Covid: positivi in aumento a Scicli, Acate e Santa Croce Camerina

Attualità Coronavirus

Scicli, Acate e Santa Croce Camerina sono i tre Comuni della provincia di Ragusa dove in pochi giorni sono aumentati i positivi al Covid 19. A preoccupare di più per il numero dei positivi al coronavirus è Scicli dove si registrano 43 positivi e oltre 100 persone in quarantena fiduciaria. Ad Acate nelle ultime 24 ore sono risultate positive al Covid 9 persone che ha fatto salire il totale a 20 mentre a Santa Croce Camerina con i 3 nuovi contagiati il totale arriva a 30. Fatica a scendere il numero dei positivi a Ragusa dove oggi si contano 61 positivi, secondo i dati di oggi del Bollettino dell’Asp ragusana, e a Vittoria che rimane a quota 86. In queste ore a Scicli sono in corso i tamponi molecolari per studenti e docenti che hanno finito la quarantena di 10 giorni a casa dopo la positività al virus di altri alunni e insegnanti. Secondo indiscrezioni dai tamponi eseguiti oggisono emersi nuovi positivi.Le scuole a Scicli sono ancora chiuse fino al 6 marzo.