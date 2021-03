Covid, positivi nei Comuni di Ragusa: raddoppiano a Scicli

Attualità Asp Ragusa

Preoccupa l’aumento dei positivi al Covid 19 a Scicli. In 24 ore sono stati registrati 22 nuovi positivi al virus. E’ quanto emerge dai dati del Bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi 3 marzo. A Scicli dopo l’esito positivo di alcuni studenti e docenti sono state chiuse tutte le scuole per la sanificazione dei locali. Al momento la chiusura rimane fissata fino al 6 marzo. I positivi al coronavirus in questi giorni sono aumentati anche a Santa Croce Camerina, in una settimana sono passati da 4 ai 27 di oggi. Ecco tutti i dati dei Comuni della provincia di Ragusa.11(+1) Acate1 Chiaramonte Gulfi15 Comiso4(+3) Giarratana12(-1) Ispica14 Modica0 Monterosso23(+2) Pozzallo61 (+2) Ragusa27 (+1) Santa Croce Camerina43 (+22) Scicli86(-5) Vittoria