Mountain Bike Ragusa: altri due arrivi in casa

Altri due arrivi in casa dell’Abiomed Bike & Co. Ragusa. La scuola di mountain bike ha lavorato con grande intensità nel corso della stagione invernale sul fronte degli allenamenti e, adesso, si raccolgono i frutti di tanta operosità. E’ il caso, intanto, di Nicolas Tumino che condivide la stessa passione sportiva con papà Luca. Anno 2009, categoria G6, Tumino ha, dunque, ereditato l’attenzione per questa disciplina dal padre, già atleta di mountain bike, completando, adesso, il percorso di crescita sul piano tecnico evolutivo fra i Giovanissimi nel corso dell’attuale stagione mentre, nel 2022, ci sarà il grande salto tra gli atleti agonisti. “Adesso – chiariscono dal sodalizio ragusano – riflettori puntati sulle sue abilità per concentrarci, poi, su forza e resistenza”. L’altro arrivo in casa dell’Abiomed è Saro Criscione che, invece, proprio in questo 2021, ha concretizzato il salto tra gli agonisti.Anno 2008, categoria Esordiente, Criscione è stato allevato sportivamente parlando tra i Giovanissimi dell’Mtb school Bike & Co. approdando adesso nelle categorie agonistiche. “Poche parole, ma tanti fatti – affermano dallo staff del gruppo ibleo – tenace e mai arrendevole. Di un’altra cosa siamo certi. E cioè che sta maturando attraverso una progressione didattica verso la condizione migliore”. Altre due pedine, dunque, per rafforzare un organico allestito con un unico obiettivo, condividere la passione per le due ruote e fare crescere ulteriormente la dedizione nei confronti della mountain bike da parte di tutta la squadra.