Stress: gli alleati naturali per la salute

Combattere lo stress e l'insonnia con alcuni rimedi naturali. Esistono diverse tisane ritenute da sempre validi rimedi naturali per la salute.

Combattere lo stress e l’insonnia con alcuni rimedi naturali. Esistono diverse tisane ritenute da sempre validi rimedi naturali per la salute e soprattutto bastano 5 minuti per prepararle. Quello della tisana rilassante dovrebbe essere uno spazio quotidiano di rilassamento, che fa parte della cura di sé. Uno spazio in cui, insieme al liquido che entra e scende nel nostro corpo, se ne vanno, lavati via, pensieri negativi e aspri, ci si concede una tregua e un risposo da tutto quanto ci gira attorno per entrare un po' in noi stessi. Ecco perché sono così importanti le tisane rilassanti. Alcune, per esempio, hanno un effetto particolarmente benefico per quanto riguarda la regolarità e la tranquillità del sonno. Si tratta delle celebri camomilla e valeriana, a cui si aggiungono il biancospino e la lavanda, meno noti per la loro azione positiva che ci aiuta a dormire.Le tisane rilassanti per un sonno ristoratore:Le erbe utilizzate per preparare una tisana rilassante sono diverse e non tutte hanno le stesse proprietà. Alcune, per esempio, hanno un effetto particolarmente benefico per quanto riguarda la regolarità e la tranquillità del sonno. Si tratta delle celebri camomilla e valeriana, a cui si aggiungono il biancospino e la lavanda, meno noti per la loro azione positiva che ci aiuta a dormire.Camomilla: Senza dubbio, la camomilla è la pianta più conosciuta come rimedio naturale contro la stanchezza e per permettere di addormentarsi anche nelle situazioni più difficili. Infatti, le sue proprietà favoriscono il rilassamento e aiutano a conciliare il sonno anche in condizioni di disturbi di ansia o di stress. L'assenza di effetti ipnotici, rende i suoi fiori adatti a essere utilizzati anche in periodi prolungati nel tempo. Il modo più semplice per preparare una tazza di camomilla prevede, in mancanza delle classiche bustine, l'infusione di due cucchiaini di fiori in una tazza di acqua bollente per 10/15 minuti.Valeriana: Un altro grande classico delle tisane rilassanti per le ore serali e notturne. Le proprietà della valeriana sono di tipo sedativo e ansiolitico, e vanno agire direttamente sul nostro sistema nervoso: per questo motivo, è stata persino usata in seguito alla Prima e alla Seconda Guerra mondiale, per cercare di diminuire il carico di stress accumulato dai soldati. Anche in questo caso, la preparazione prevede una tazza di acqua bollente e un cucchiaino di radice della pianta.Biancospino: Meno noto delle prime due, ma non per questo meno efficace, il biancospino è un piccolo arbusto ricoperto di fiori che già da secoli viene utilizzato per le sue proprietà benefiche, dovute, soprattutto, alla presenza di due principi attivi della categoria dei flavonoidi: l'iperoside e la vitexina, infatti, hanno componenenti sedative e vanno ad agire sul senso di stress e ansia percepito dal nostro sistema nervoso centrale. Ecco altri rimedi naturali come consigli pubblicati sul nostro sito. Attenzione: è importante chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di fare un uso quotidiano di tisane o erbe quando si soffre di patologie importnait come il diabete.