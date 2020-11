Dieta: come dimagrire 4 kg e cosa mangiare

Salute e benessere

La dieta per dimagrire fino a 4 kg è una dieta disintossicante che consente anche di ripulire l’organismo da tossine e liquidi in eccesso. Si tratta di una dieta che oltre a facilitare la perdita di peso aiuta a ridare benessere all’organismo. Lo schema della dieta che elenchiamo di seguito può essere seguito per un massimo di 5 giorni e solo dopo aver chiesto il parere del proprio medico. La dieta per dimagrire velocemente è vietata a chi soffre di patologie importanti come il diebete e non solo e alle donne in gravidanza. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù della dieta per dimagrire fino a 4 kg in pochi giorni. La prima cosa da fare al momento del risveglio, quindi a digiuno, è assumere un bicchiere d’acqua e limone senza zucchero o altri dolcificanti.Dopodiché il consiglio è di non mangiare niente per almeno mezz’ora. Colazionec agliata pura o con miele, banana o avocado schiacciato con avena e frutta. Per coloro che fanno lavori più pesanti: patate dolci o cous-cous con latte di cocco oppure un uovo sodo. È molto importante durante i 5 giorni di dieta bere molta acqua, almeno 2 litri al giorno. Pranzo: verdure fresche e biologiche come lattuga, bietole, germogli di erba medica, coriandolo, cavolo, rucola, patata dolce, barbabietola o foglie di carota; e radici come cipolla, carota, ravanello, rapa. Condire con limone, aglio, olio (olio extra vergine di cocco, olio extravergine di oliva, extra vergine o extra vergine di lino) e completare con sesamo tostato e macinato.Alle verdure si possono associare anche riso integrale e zucca o proteine come piccole porzioni di filetto di pesce o petto di pollo. E’ importante mangiare prima gli alimenti crudi e poi quelli cotti. Merenda pomeridiana con frutta di stagione: una mela, una pera o altra frutta. Cena: minestrone o zuppa di verdure. Prima di andare a dormire si può bere un tè caldo o una tisana al rosmarino, menta, finocchio, artemisia, lavanda, camomilla, eucalipto, fieno greco e si può addolcire con un cucchiaino di miele.