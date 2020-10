Bonus bici o monopattino da 500 euro: tutto pronto per il click day per rimborso

Italia

Roma - Il tanto atteso bonus bici, monopattino o bonus mobilità da 500 euro comincia a prendere forma. Secondo le ultime notize del Ministero dell’Ambientea partire dal 3 novembre si potrà fare la domanda con il click day per il rimborso. Il bonus bici o bonus mobilità è stato previsto dal Governo per l’acquisto di bici, monopattini, hoverboard e segway ovvero per l'utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Ma come si potrà fare la domanda e in quale modalità considerato che ci saranno due fasi. Le due fasi sono: nella prima fase il cittadino sarà rimborsato del 60% per gli acquisti (dal 4 maggio al 2 novembre); nella fase 2 (dal 3 novembre in avanti) il cittadino paga al negoziante aderente direttamente il 40% e sarà il negoziante aderente a ricevere il rimborso del 60%. Il rimborso avverrà nei limiti delle risorse disponibili. Secondo le ultime notizie del Ministero dell’Ambiente si potrà procedere con la domanda del bonus bici da 500 euro dal 3 novembre sulla base dell'ordine di inserimento delle fatture sulla piattaforma approntata appositamente sul sito del ministero, e non sulla base della data delle fatture. Al momento sono stati stanziati per l'incentivo mobilità per biciclette acquistate dal 4 maggio al 31 dicembre un totale di 210 milioni di euro.