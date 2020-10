BonuSicilia e click day annullato: il bonus andrà solo ad alcune imprese: ecco quali

Sicilia

Palermo - Annullato anche oggi, 8 ottobre, il click day del BonuSicilia per presentare la domanda del contributo a fondo perduto da 5 mila euro e fino a 35 mila euro. “Per motivi tecnici si sospende la fase di invio delle istanze, previsto per le ore 9 del 8 ottobre 2020” è la scritta che appare oggi sulla piattaforma SiciliaPei. L’annuncio era stato dato ieri in conferenza stampa dall’Assessore Turano che ha dichiarato che nelle prossime ore verranno pubblicate le modifiche al Bando Originale, prevedendo un equa distribuzione delle risorse finanziarie a tutte le imprese che hanno presentato istanza. Il governo regionale ha deciso di mollare il metodo informatico e passare, nei prossimi giorni, alla distribuzione delle risorse finanziarie, 125 mln, alle imprese già iscritte finora sulla piattaforma gestita da Tim, almeno 56 mila aziende."Ad ore pubblicheremo le modifiche sul bando originario per erogare il ristoro finanziario alle imprese. Del resto - ha detto l'assessore regionale alle Attività produttive Mimmo Turano - da parte di Tim non è arrivata la garanzia totale sella riuscita del click day prorogato per domani mattina. Siamo stati messi con le spalle al muro".