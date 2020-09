The King Center: a Modica la prima palestra aperta 24 ore su 24

Sport

Modica - Le nuove frontiere del fitness. Nasce a Modica “The King Center” che ha una caratteristica molto particolare. E’ la prima palestra della provincia di Ragusa che sarà aperta giorno e notte, quindi 24 ore su 24, sette giorni su sette. “Venticinque anni di sacrifici, dieci gare, un campionato regionale vinto in categoria e in assoluto e, ora, finalmente, siamo lieti di accogliervi in una struttura pensata realmente come la vogliamo noi”. E’ il presidente dell’Asd che gestirà la palestra, Mauro Bracchitta, a parlare e a chiarire da dove nasce l’idea di un sito con queste caratteristiche.La cerimonia d’inaugurazione è in programma domani, domenica 13 settembre, alle 19, nella sede di via Sacro Cuore 64, vicino alla piscina comunale. Al taglio del nastro saranno presenti il presidente provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi, e l’assessore comunale allo Sport, Maria Monisteri. “Siamo lieti di accogliere l’apertura di questa nuova realtà – afferma Cassisi – che propone attività sportiva con delle peculiarità distintive. Sarà un’altra tra le 150 palestre affiliate al Csen in provincia di Ragusa che continua ad essere il primo ente di promozione sportiva sul nostro territorio e in Italia. Il fatto che la struttura rimanga sempre aperta è senz’altro meritevole di attenzione anche perché tutto ciò comporta uno sforzo notevole.Il centro punta, naturalmente, a fare ottenere i risultati desiderati a tutti coloro che lo frequentano. Diciamo che in un periodo messo a dura prova dall’emergenza Covid, dare il benvenuto a una nuova realtà nel campo del fitness è una notizia che merita di essere salutata positivamente”.