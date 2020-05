Scicli, Ã¨ morto Corrado Betto: a pochi mesi dalla moglie

Attualità

Scicli – E’ morto oggi a Scicli Corrado Betto, noto imprenditore molto conosciuto in città e non solo. Aveva 74 anni. E’ morto dopo aver lottato contro un male incurabile così come la spledida moglie, Angela Alfieri (nella foto insieme) deceduta lo scorso 5 dicembre 2019. Una coppia di coniugi, fantastica e solare, strappata alla vita, l’una a distanza dell’altro in pochi mesi, da un male incurabile. Angela e Corrado tornano insieme per sempre.Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte della redazione del Quotidianodiragusa.it