Sicilia

Coronavirus, guarita una donna di 92 anni Coronavirus, guarita una donna di 92 anni

Palermo, 30 mar. - Sono pronti per essere dimessi cinque pazienti ricoverati al Covid Hospital di Partinico e che erano positivi al Covid 19. Tre uomini e due donne guariti clinicamente che saranno trasferiti negli alberghi individuati per effettuare il periodo di quarantena fino a negativizzare la sierologia. Fra i pazienti c'è anche una donna di 92 anni."Proprio la guarigione di questa anziana signora - commenta all'Adnkronos il coordinatore medico del Covid Hospital Vincenzo Provenzano - è la conferma che questo virus non è imbattibile, non è un mostro che non possiamo sconfiggere".La donna non aveva patologie pregresse. Gli altri quattro pazienti hanno un'età compresa tra i 38 e i 58 anni. Erano stati ricoverati per una polmonite interstiziale da coronavirus e trattati con farmaci antivirali. La degenza più lunga è durata 10 giorni. Sono 23 al momento i pazienti ricoverati al Covid Hospital di Partinico di cui due in Rianimazione. Cento i posti letto disponibili in quello che è il centro Covid più grande della Sicilia occidentale.