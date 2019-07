Dieta disintossicante per dimagrire: ideale 2 giorni a settimana

La dieta disintossicante per dimagrire può essere seguita per due giorni a settimana. La dieta disintossicante è semplice ed aiuta a depurare l’organismo. La dieta disintossicante è ipocalorica e drenante.

Ma vediamo cosa si mangia e come funziona la dieta disintossicante per dimagrire in un esempio di menù tipo di un giorno. Colazione: un tè verde con un cucchiano di miele, un uovo sodo e tre gallette di mais. Spuntino: una pera o un kiwi. Pranzo: 150 g di germogli saltati in padella con 2 cucchiaini di olio di oliva extravergine, - 80 g di orzo e due zucchine al vapore. Merenda: due palline di sorbetto di frutta. Cena: 120 g di pollo alla griglia, carote bollite e tre gallette di riso. Durante il giorno si deve bere almeno un litro e mezzo di acqua ed evitare qualsiasi bevanda alcolica o zuccherata.

Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi dieta o regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di varie patologie tra cui il diabete o malattie ai reni. Infine ricordiamo che la dieta va sempre elaborata e preparata da un medico specialista in base alle singole caratteristiche della persona.