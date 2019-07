Graduatoria vigili stagionali a Ragusa poco trasparente?

In servizio da questa settimana a Ragusa i vigili urbani stagionali, ma il consigliere del M5S Alessandro Antoci denuncia scarsa trasparenza nella pubblicazione della graduatoria dei partecipanti al concorso. Le unità che daranno manforte al comando saranno 14, quindi quattro in più di quelle previste.

"La graduatoria dei partecipanti al concorso riporta solo il punteggio finale e non il dettaglio dei singoli titoli valutati”. Antoci, evidenzia che il suddetto modus operandi “comporterà diverse richieste di accesso agli atti e io stesso – aggiunge Antoci – ho inviato all'amministrazione una richiesta di accesso agli atti per verificare in maniera analitica la somma dei punteggi per ogni singolo titolo valutato. Perché punto l’attenzione su questo aspetto? Molto semplice – aggiunge Antoci – ad esempio, il Miur, quando pubblica le graduatorie dei concorsi degli insegnanti, pubblica per trasparenza ma anche per far sì che i partecipanti possano controllare l'esattezza dei titoli valutati, i punteggi dei singoli titoli e la somma degli stessi.

Infine, segnaliamo che nella determina in questione, al punto 3, viene riportato che saranno controllati i titoli dei primi 30 aspiranti in graduatoria. Ma visto che la stessa graduatoria sarà valida per 3 anni ci sembra più opportuno controllare i titoli di almeno il 30% dei partecipanti”.