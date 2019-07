Dieta per dimagrire 10 kg, ecco cosa si mangia: menù completo

La dieta per dimagrire 10 kg in un mese si basa sul consumo di pesce, carne, verdure e tanta frutta. La dieta per dimagrire 10 kg va sempre cominciata solo dopo aver chiesto il parere del proprio medico.

La dieta per dimagrire 10 kg ha delle regole fondamentali ovvero eliminare ogni tipo di snack dolce o salato e ogni tipo di bevanda alcolica o zuccherata. Ma vediamo in un esempio di menù completo, giorno per giorno, cosa si mangia nella dieta per dimagrire 10 kg in un mese. Lunedì: colazione con un succo di pompelmo, senza zucchero e un frutto di stagione, con un caffè o tè senza zucchero o una tazza da 120 ml di latte scremato,senza zucchero (usate l’aspartame come dolcificante). Spuntino: una pera. Pranzo: carni magre assortite (pollo,tacchino, manzo,cavallo),fredde o ai ferri ,con pomodori o melanzane o zucchine alla griglia. Cena: pesce magro (sogliola ,orata) o crostacei con insalata mista di verdure, una fetta di pane integrale e una mela verde.

Martedì: colazione con un succo di pompelmo, senza zucchero e un frutto di stagione, con un caffè o tè senza zucchero o una tazza di latte scremato,senza zucchero (usate l’aspartame come dolcificante). Spuntino: una pera. Pranzo: macedonia di frutta a volontà. Cena: hamburger alla griglia con una insalatona di verdure: pomodori, peperoni, cetrioli, lattuga, sedano, olive e cetrioli ecc. Mercoledì: colazione con un succo di pompelmo, senza zucchero e un frutto di stagione, con un caffè o tè senza zucchero o una tazza da 120 ml di latte scremato,senza zucchero (usate l’aspartame come dolcificante). Spuntino: una fetta di anguria. Pranzo: insalata di salmone o tonno al naturale, a volontà, melone o altra frutta di stagione. Cena: carne magra fredda o alla griglia oppure 100 gr di bresaola con abbondante insalata mista.

Giovedì: colazione con un succo di pompelmo, senza zucchero e un frutto di stagione, con un caffè o tè senza zucchero o una tazza da 120 ml di latte scremato,senza zucchero (usate l’aspartame come dolcificante). Spuntino: due fette di ananas. Pranzo: 2 o 3 uova sode o in camicia,con zucchine o pomodori ,cavolini di Bruxelles,una fetta di pane integrale. Cena: pollo o tacchino alla griglia e contorno di verdure alla griglia tipo melanzane, peperoni o zucchine e spinaci al vapore. Venerdì: colazione con un succo di pompelmo, senza zucchero e un frutto di stagione, con un caffè o tè senza zucchero o una tazza da 120 ml di latte scremato,senza zucchero (usate l’aspartame come dolcificante). Spuntino: un kiwi. Pranzo: formaggi assortiti: mozzarella, gruviera, grana ,con spinaci, lattuga e zucchine. Cena: pesce ai ferri a volontà, con insalata mista di verdure cotte o crude e un frutto di stagione.

Sabato: colazione con un succo di pompelmo, senza zucchero e un frutto di stagione, con un caffè o tè senza zucchero o una tazza da 120 ml di latte scremato,senza zucchero (usate l’aspartame come dolcificante). Spuntino: una tisana al finocchio. Pranzo: macedonia di frutta a volontà. Cena: pollo o tacchino arrosto o alla griglia, con insalata di pomodori, lattuga, olive, zucchine. Domenica: colazione con un succo di pompelmo, senza zucchero e un frutto di stagione, con un caffè o tè senza zucchero o una tazza da 120 ml di latte scremato,senza zucchero (usate l’aspartame come dolcificante). Spuntino: una pesca. Pranzo: 50 gr. di pasta ,condita con succo di pomodoro e un cucchiaino di olio extravergine d’oliva. Cena: vitello arrosto o pesce lesso o alla griglia, con insalata di verdure miste.

La dieta per dimagrire 10 kg in un mese prevede il consumo di almeno un litro e mezzo di acqua al giorno e una regolare attività fisica, anche una semplice camminata veloce di almeno 30 minuti al giorno. Inoltre durante la dieta per dimagrire 10 kg in un mese bisogna condire gli alimenti (verdure, pesce o carne) con aceto, succo di limone,vinaigrette dietetica. La carne può essere insaporita con succo di limone ,oppure con salse a base di paprika, erba cipolline,prezzemolo, origano,sale ,aceto e capperi. Si trovano già pronti tali insaporitori, adatti sia per le carni che per le verdure.

Vietate fritture e burro mentre ogni giorno si può consumare al massimo 3 cucchiaini di caffè di olio di oliva extravergine di oliva. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico. La dieta sopraelencate è indicativa e non va seguita senza aver chiesto il parere di uno specialista soprattutto se si soffre di varie patologie tra cui il diabete. Infine ricordiamo che la dieta va sempre preparata da un medico specialista in base alla singola persona.