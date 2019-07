Comune di Modica nuovi orari per gli uffici del terzo settore

Nuovi orari per gli uffici del terzo settore al Comune di Modica per consentire di recuperare il pregresso. La misura sperimentale sarà in vigore sino alla fine dell’anno e si è resa necessaria per cercare di risolvere le difficoltà del Settore che coinvolgono anche le attività di front office che, sono in costante aumento anche in conseguenza delle attività di recupero delle annualità pregresse.

Questi i nuovi orari di apertura al pubblico: per gli uffici TARI e SII: chiusura al pubblico nella settimana che va dal 15 luglio 2019 al 19 luglio 2019, fatto salvo martedì 16 pomeriggio (appuntamenti già fissati con utenti), per ridurre il carico di lavoro arretrato; per tutti gli Uffici del III Settore: chiusura al pubblico nella settimana che va dal 12 agosto 2019 al 16 agosto atteso che il personale sarà in numero particolarmente esiguo e non potrebbe garantire una idonea assistenza; per tutti gli uffici del III Settore: chiusura al pubblico tutti i pomeriggi dal 1° agosto al 31 agosto. Per tutti gli uffici del III Settore: a partire dal 1° ottobre e fino a nuova disposizione, apertura al pubblico: lunedì, martedì, giovedì dalle ore 09:00 alle ore 11:00; martedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 (su appuntamento); mercoledì, venerdì chiusura al pubblico.