Latte di cammella, il nuovo oro bianco: ricco di ferro e vitamina B e C

C'è un nuovo oro bianco nell’Africa dell’est dove vivono 12,2 milioni di cammelli. Si tratta del latte di cammella ricco di ferro, vitamina B e C e proteine. Il latte del mammifero è noto nella regione per le sue proprietà farmacologiche: utile contro diabete e allergie, viene anche usato come afrodisiaco. I cammelli possono sopravvivere anche un mese senza bere e continuano a produrre latte.

La bevanda spopola tra le classi borghesi che frequentano i caffè chic di Nairobi e si appresta a sbarcare in Occidente. Jama Warsame, proprietario della ditta White Gold Camel Milk, vuole esportare il latte di cammella nei supermercati americani. «Molte persone stanno diventando salutiste e credono che il latte di cammello sia una toccasana, quindi un sacco di ricchi lo bevono», ha affermato Warsame, citando le proprietà antiallergeniche della bevanda, adatta anche a chi è allergico al lattosio. Il mercato secondo vari esperti ha il potenziale per diventare un’industria multimilionaria.