Formula 1. test Bahrain. Schumi Jr debutta sulla Ferrari SF90

L'attesa era tutta per lui. Mick Schumacher ha fatto il suo debutto al volante della Ferrari SF90 nella prima giornata di test post GP del Barhain. Il figlio 20enne del sette volte campione del mondo, componente della Ferrari Driver Accademy, poco dopo le nove ha percorso i suoi primi giri.

Alla fine della sua prima giornata in Formula 1 per il giovane pilota tedesco un totale di 56 giri pari a 303 chilometri, un giro in meno della distanza del Gran Premio di domenica. Il suo miglior giro di giornata e' stato 1'29"976. "Mi sono divertito un mondo oggi!" ha detto Schumi jr. "In garage mi sono sentito come a casa fin dal primo momento visto che ero circondato da molte persone che mi conoscono fin da quando ero molto giovane. La SF90 e' incredibile per quanto e' potente, ma e' anche abbastanza semplice da guidare: per questo mi sono divertito cosi' tanto.

L'aspetto che mi ha impressionato maggiormente sono i freni, potentissimi. Mi pareva di poter frenare via via piu' tardi, tanto avevo la certezza che la vettura avrebbe comunque fatto la curva". "Ringrazio Ferrari per la straordinaria opportunita' che mi ha dato e non vedo l'ora di salire sull'Alfa Romeo domani conclude Mick Schumacher che domani, nel secondo e ultimo giorno di test a Sakhir, lascera' il volante a Sebastian Vettel, per salire sull'Alfa Romeo Racing".

(ITALPRESS)