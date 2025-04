Ragusa – “La chiusura di un’ulteriore attività commerciale in via Roma, al cui titolare innanzitutto non può non andare la nostra solidarietà, evidenzia il quadro drammatico della situazione. Quello che sta avvenendo, francamente, è inquietante e paradossale. In centro storico, un bollettino di guerra. Ogni giorno si hanno notizie di questa parte della realtà urbana sempre meno competitiva, sul piano commerciale, oltre che meno sicura”. Lo dice il coordinatore cittadino di Italia Viva a Ragusa, Filippo Angelica, dopo avere preso atto della decisione del negozio Primigi di lasciare, appunto, la via Roma.

“A questo sindaco che continua a dirci che in centro storico è tutto a posto, mentre chi oggi ne parla male viene tacciato di essere un millantatore o, peggio ancora, uno che cerca visibilità – continua Angelica – vorremmo sommessamente fare notare che questo immobilismo amministrativo, questa incapacità di risolvere il nodo delicato della via Roma e del centro storico annesso sono diventati davvero insopportabili. Ancora di più perché non si ha il rispetto dovuto che bisogna avere nei confronti dei cittadini. E poi anche per un problema economico, perché questa situazione, sicuramente, rappresenta un colpo basso al Pil della nostra città. Credo che un partito serio e concreto come quello di Italia Viva non possa fare finta di nulla e non possa non proseguire questa battaglia politica sottolineando un atteggiamento dell’amministrazione che francamente non riusciamo a comprendere. Non si riesce a comprendere, cioè, come questa giunta abbia il coraggio di continuare a dire che è tutto a posto quando, invece, a posto non c’è nulla, quando c’è un centro storico che ogni giorno raschia il fondo del barile.

Così come è incomprensibile l’inattività, l’immobilismo di questa amministrazione la cui unica cosa in cui riesce bene è quello di dire che tutto va bene. Magari sarà così su Facebook, su Instagram, su Tik Tok ma, purtroppo, nella realtà non lo è. E tutto questo è ancora più paradossale se si pensa che ci sono strumenti urbanistici lasciati nel cassetto e rispetto a cui vorremmo capire le ragioni. Se ogni commerciante intervistato, ogni commerciante che chiude dice la sua e quasi tutti affermano la stessa cosa, e cioè che la gente non c’è, la gente non passa con le auto, per quale motivo l’amministrazione comunale si ostina a non ascoltare questi commercianti? Perché il sindaco non ascolta tutti quelli che vivono il centro storico e che qui hanno investito denari? Perché questo atteggiamento che sta andando contro l’interesse della città?”.

“Facevo parte – ricorda Angelica – in qualità di consigliere comunale, della maggioranza che esprimeva come sindaco l’attuale onorevole Nello Dipasquale. Ci accusano di non avere fatto nulla per il centro storico. Ma mi pare che non sia così. Anzi, abbiamo lasciato delle visioni politiche di un certo spessore. Ad esempio, se oggi Marina è così com’è lo si deve a quell’amministrazione, alla lungimiranza, ad esempio, di abbattere l’ex Camperia. Allora decisione criticatissima mentre oggi si può dire che fu una scelta politica vincente. Così come se oggi c’è un porto turistico realizzato, lo si deve a quella maggioranza e a quella amministrazione. Quindi, quando l’assessore Gurrieri afferma quello che afferma, prima bisognerebbe forse studiare un poco di storia recente della nostra città e poi riflettere su chi diede quella svolta di cui oggi gran parte della città sta beneficiando. Ed è proprio quello che manca, per quanto concerne la visione politica, a questa amministrazione”.