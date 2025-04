Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione. Il servizio permette di presentare la domanda di contributo per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati o per forme di assistenza domiciliare. È rivolto ai genitori di un minore in possesso dei requisiti richiesti.

Cos’è? È un contributo di sostegno al reddito introdotto dall’ articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 a favore dei genitori di bambini con età inferiore ai tre anni.

Bonus asilo nido e forme di supporto in casa: a chi è rivolto

Spetta alle famiglie con figli:

di età inferiore a tre anni;

che frequentano un asilo nido pubblico o un asilo privato autorizzato (contributo asilo nido);

che non possono frequentare l’asilo nido perché affetti da gravi patologie croniche certificate (contributo per supporto presso la propria abitazione).

Bonus asilo nido e forme di supporto in casa: come funziona e quanto spetta

L’importo del contributo, massimo 3.600 euro annui, è calcolato in relazione alla data di nascita del bambino e al valore dell’ISEE per prestazioni ai minorenni; nel calcolo del valore ISEE non si tiene conto degli importi erogati per l’Assegno unico e universale (AUU).

In assenza di ISEE il contributo è erogato nella misura minima.

Bambini nati dal 1° gennaio 2024

3.600 euro (dieci rate da 327,27 euro e una da 327,30 euro), con ISEE minorenni in corso di validità minore o uguale a 40.000 euro;

1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) con ISEE minorenni non presente, difforme, discordante, non calcolabile o superiore alla soglia di 40.000 euro.

Bambini nati in data antecedente al 1° gennaio 2024

3.000 euro (dieci rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro), con ISEE minorenni fino a 25.000,99 euro;

2.500 euro (dieci rate da 227,27 euro e una da 227,30 euro) con ISEE minorenni da 25.001 a 40.000 euro;

1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) con ISEE minorenni non presente, difforme, discordante, non calcolabile o superiore alla soglia di 40.000 euro.

Il contributo asilo nido è erogato mensilmente al massimo per undici mensilità per anno solare e, in ogni caso, non può essere superiore al valore della retta. Il contributo non è cumulabile con le detrazioni fiscali per la frequenza asili nido.

Il contributo per supporto presso la propria abitazione è erogato in un’unica soluzione, tenendo conto, se presente, del valore ISEE minorenni valido alla data di protocollazione della domanda.

Bonus asilo nido e forme di supporto in casa: quando fare domanda

La domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre dell’anno solare di riferimento. La domanda può essere presentata cliccando, in questa pagina, su “Utilizza il servizio”, o rivolgendosi agli Istituti di patronato. In caso di più figli è necessario presentare una domanda per ogni figlio.