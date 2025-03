Comiso – Il campionato di Prima categoria ha chiuso i battenti. Il Comiso ha chiuso il campionato all’ottavo posto, con 27 punti in classifica, insieme all’Accademia Mazarinese. È il campionato di esordio per la nuova squadra, che ha riportato il calcio a Comiso dopo la pausa di un anno.

Il presidente Gaetano Tomasello è partito quasi da solo. Al suo fianco c’erano solo pochi appassionati e Angelo Tumino, divenuto subito vicepresidente. Lo stesso Tomasello era anche il tecnico della squadra formata soprattutto da giovani locali e che via via, nel corso dell’anno, si è rafforzata con nuovi ingressi, giovani comisani provenienti da altre categorie.

La squadra, partita in sordina, ha via via assunto personalità e ha completato il campionato in crescendo. Nell’ultima gara, domenica scorsa, ha vinto contro il Cassibile Fontane Bianche per 3-2. I gol verdarancio sono stati realizzati da Daniele Distefano, Carlo Fazio, Andrea Difranco.

La gara di domenica scorsa è stata una grande festa di giovani: tantissimi i giovani sugli spalti, richiamati dall’invito che è entrato in tutte le scuole e con la possibilità dell’ingresso gratuito.

Prima della gara, per iniziare la festa, un concerto live di “Erkory e Domingo”, un duo rapper molto noto tra i giovani. Nell’intervallo tra il primo e secondo tempo sono stati premiati alcuni dei giocatori del passato: il cannoniere Sandro Ingrao (celebri i suoi gol di rapina) e due “capitani”, Peppe Licata e Salvatore Dipasquale. Momenti di festa anche per il capitano Mirco Gurrieri che, a 40 anni, ha deciso di appendere le scarpette al chiodo. Gurrieri ha disputato l’ultima partita della sua carriera agonistica: per lui, un grande applauso dello stadio.

Nel corso della stagione, la società si è andata via via componendo. Al presidente Gaetano Tomasello e al suo vice Angelo Tummino si sono aggiunti Stefano Fazio (tesoriere), Paolo Fazio (segretario) e i dirigenti Alessio Criscione, Claudio Alabiso, Alessandro Gorgone, Alessio Occhipinti, Salvo Bonifacio, Biagio Zago.

La società guarda ora alla prossima stagione, in cui si presenterà con altri obiettivi. “Niente grandi proclami – afferma Gaetano Tomasello – non facciamo previsioni, ma assicuriamo ai nostri tifosi il massimo impegno per riportare il Comiso in una categoria che le è più confacente. In questa stagione abbiamo posto le basi, nella prossima speriamo di fare ancora meglio. Speriamo altri giocatori possano aggiungersi al progetto che abbiamo avviato, speriamo nell’appoggio dei tifosi e della città. A maggio, il Comiso sarà “osservatore speciale” del torneo “Master Cup” di calcio a otto, organizzato dalla Fair Play, cui parteciperanno tanti giovani. Per alcuni di loro potrebbero aprirsi le porte di un futuro in maglia verdarancio”.