Ragusa – Nel sito istituzionale del Comune di Ragusa sono stati pubblicati gli avvisi pubblici per partecipare alle procedure negoziate senza la pubblicazione del bando per la concessione del servizio di gestione dell’impianto sportivo comunale “Skate Totò Ottaviano” di via Colajanni e dell’impianto sportivo comunale “Campi da Tennis in c.da Tabuna” di via Mario Spadola a Ragusa per la durata di dieci anni.

È possibile prendere visione di tali avvisi nel portale appalto rispettivamente ai link appalti Ragusa (impianto sportivo comunale “Skate Totò Ottaviano” di via Colajanni) e appalti lavori pubblici (campi da Tennis in c.da Tabuna” di via M. Spadola).