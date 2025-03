Anno 2020: piena pandemia. Alzi la mano chi, in quei mesi difficili, ha sognato di tornare a vivere all’aria aperta, in mezzo alla natura o in compagnia dei propri amici. Noi di RimboschiAmo, insieme al nostro caro Giorgio Agolino, lo abbiamo fatto. Abbiamo sognato, ma anche progettato di trasformare un’area naturale comunale abbandonata, in un parco urbano. Partendo dal pensiero che progettare spazi vuol dire anche progettare comportamenti, emozioni e percezioni, abbiamo voluto proporre un progetto condiviso di rigenerazione urbana.

Mettendo su carta il nostro sogno, fissandoci un cronoprogramma e investendo tempo e tante risorse, abbiamo pian piano coinvolto le amministrazioni comunali che si sono succedute in questi quattro anni, gli alunni e le insegnanti dei vari istituti comprensivi di Scicli, le imprese locali sensibili ai temi della sostenibilità ambientale, promuovendo la biodiversità, l’educazione ambientale e l’adozione di buone pratiche. Agli inizi del 2021 il Comune di Scicli ci ha concesso in adozione i terreni in Via Brancati. A questo punto abbiamo fortemente voluto coinvolgere tutti gli attori della nostra società locale. In primis gli alunni e le maestre della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Don Milani di Jungi, con cui abbiamo immaginato e disegnato “il parco sotto casa”, quindi l’importante passaggio con il Comune e la Società Plasticontenitor, con cui abbiamo sottoscritto una convenzione che favorisse un ciclo di riuso più breve per le plastiche dure ed un risparmio in termini economici e di sostenibilità ambientale ed infine alcune imprese locali che ci hanno supportati nei primi mesi difficili.

Nel 2022, 2023 e 2024, con il coinvolgimento attivo di tutti e tre gli Istituti comprensivi di Scicli ed il supporto dell’Amministrazione Comunale, abbiamo organizzato “la staffetta verde” che ha coinvolto l’intera Scicli, in occasione della festa dell’albero e ancora tanti momenti di educazione ambientale nelle scuole, corsi di potatura e arboricoltura urbana e iniziative di costante cura e manutenzione delle piante e degli arbusti messi a dimora. Dietro ogni parola, incontro, decisione c’è stato tanto lavoro, ma anche tante soddisfazioni. Ad oggi, marzo 2025, il tutto prende la forma sognata: in uno dei due terreni in adozione, circondata ed arredata con specie autoctone, piantate e curate con costanza, è nata a Scicli la prima area pubblica attrezzata dove poter praticare sport, ritrovarsi all’aperto e respirare in natura. Quando le buone pratiche portano a risultati tangibili e condivisi, a guadagnarci è l’intera collettività.

E questo ulteriore traguardo è stato possibile solo grazie a chi in questo progetto ci ha creduto sin dall’inizio: Plasticontenitor S.r.l. a Scicli, che ha acquistato tutti gli arredi ora donati alla cittadinanza. Da oggi Scicli è un po’ più ricca e noi ancor più convinti che la collaborazione tra enti pubblici, imprese e cittadini con idee progettuali e obbiettivi condivisi, sia l’unica chiave per costruire insieme percorsi di crescita e rigenerazione non solo urbana ma anche sociale. Il nostro prossimo sogno? Lo volete sapere? Che sia rispettato, curato e fruito da tutti, con la consapevolezza che la SUA vita dipende dai NOSTRI comportamenti. Noi faremo la nostra parte.