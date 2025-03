Ragusa – Allarme furti a Marina di Ragusa. I residenti sono preoccupati per la recrudescenza di furti con scasso e tentativi di effrazione, in particolare nelle zone di via Citelli e via Verne. Sono tre i furti con scasso oltre a un tentativo di effrazione.

I ladri hanno portato via oggetti di valore come tre monopattini elettrici e un frigorifero, oltre a numerosi effetti personali. Danni ingenti sono stati causati a porte e infissi. In un caso, i ladri sono stati disturbati durante un tentativo di effrazione e costretti alla fuga.

I residenti hanno sporto denuncia alle forze dell’ordine, ma la speranza di recuperare il maltolto è scarsa. La situazione è particolarmente difficile a causa delle numerose abitazioni disabitate, facili prede per i ladri.