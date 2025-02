Ragusa – Il Carnevale in provincia di Ragusa è un momento di festa e allegria, ma soprattutto l’occasione perfetta per gustare dolci tradizionali che raccontano la storia e la cultura di una regione. Tra i dessert più amati durante questa stagione, le chiaromelle o chiacchiere , come sono note in molte parti d’Italia, occupa un posto speciale nella cucina della provincia di Ragusa.

Questo dolce croccante e fragrante rappresenta una delle tante ricette tipiche del Sud Italia, caratterizzate dalla semplicità degli ingredienti e dal sapore inconfondibile. In questo articolo, vi proponiamo la versione ragusana delle chiacchiere di Carnevale, una ricetta facile da preparare e adatta ad ogni palato goloso.

Chiacchiere di Carnevale: ingredienti ricetta

Ingredienti (per 6 persone):

300 g di farina 0

150 g di zucchero

3 uova

100 ml di latte

100 g di burro

1 bustina di lievito per dolci (12 g)

zucchero a velo o cioccolato (opzionale, per guarnire)

Olio per friggere

Procedimento per preparare le chiacchiere di Carnevale:

1. Preparare l’impasto

In una ciotola capiente, setacciare la farina insieme al lievito per dolci. Aggiungere lo zucchero e mescolare bene. Creare una fontanella al centro e rompervi dentro le uova. Incorporare gradualmente il latte e il burro fuso, amalgamando tutti gli ingredienti fino a ottenere un impasto omogeneo e morbido. Se necessario, aggiungere un po’ di farina extra per rendere l’impasto meno appiccicoso.

Lasciare riposare l’impasto coperto con un panno pulito per circa 30 minuti. Questo passaggio è fondamentale per permettere al lievito di fare il suo lavoro e renderlo più morbido e leggero.

2. Stendi e taglia

Una volta trascorso il tempo di riposo, stendere l’impasto su una superficie infarinata utilizzando un materialello. Lo spessore deve essere uniforme e piuttosto sottile (circa 2-3 mm). Con l’aiuto di una rotella dentellata o di un coltello affilato, tagliando strisce lunghe e sottili, oppure forme creative come nodi o cerchi, secondo la fantasia.

Se desideri una versione più elaborata, puoi anche creare motivi intrecciati o decorazioni con l’impasto, aggiungendo un tocco artistico alle tue chiacchiere.

3. Friggere

Scaldare abbondante olio extravergine d’oliva in una padella profonda. Quando l’olio è caldo (ma non troppo fumante), immergere le strisce di impasto una alla volta, evitando di surriscaldare l’olio. Cuocere fino a quando diventano dorate e croccanti, girandole di tanto in tanto per garantire una cottura uniforme. Utilizzare una schiumarola per toglierle dall’olio e adagiarle sulla carta assorbente per eliminare l’eccesso di grasso.

4. Guarnire e servire

Le chiacchiere possono essere garantite in vari modi, a seconda delle preferenze personali. Nella tradizione ragusana, è comune spolverizzarle con abbondante zucchero a velo prima di servirle. Un’altra variante consiste nel cospargere le chiacchiere di cioccolato, per aggiungere un tocco aromatico e croccante. Alcuni optano anche per una leggera spolverata di cannella, che conferisce un aroma caldo e invitante.

Curiosità Storiche e Culturali

Le chiacchiere di Carnevale hanno radici antiche e sono presenti in diverse varianti in tutta Italia. Nel territorio ragusano, queste prelibatezze vengono realizzate principalmente durante la stagione carnevalesca, ma anche in altre occasioni festive come Natale o Pasqua. La loro forma variabile e il gusto semplice ne fanno un dolce versatile e amato da bambini e adulti.

Un aspetto interessante della ricetta ragusana è l’utilizzo dell’olio d’oliva invece del mais o dell’olio vegetale, che dona alle chiacchiere un sapore più genuino e mediterraneo. Questo dettaglio riflette la forte connessione tra la cucina locale ei prodotti tipici della terra siciliana.