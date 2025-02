Niscemi – Un’anziana donna 81enne, domenica scorsa si è allontanata da casa, mentre imperversava un temporale, per recarsi nel bosco di contrada Ulmo alla ricerca di verdure. I familiari, non vedendola rientrare all’ora di pranzo, hanno dato l’allarme, avvisando gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza che hanno inviato sul posto una volante per dare inizio alle ricerche. Il Dirigente dell’ufficio di Polizia, accertata la notizia dell’allontanamento della donna, secondo quanto previsto dal protocollo di ricerca per le persone scomparse, ha avvisato la locale Prefettura che ha fatto scattare il piano provinciale di ricerca, al quale hanno partecipato, oltre lo stesso Dirigente della Polizia di Stato, anche il Sindaco di Niscemi Massimiliano Conti, personale della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.

Sotto il coordinamento della Polizia di Stato sono state quindi disposte le zone di competenza per la ricerca dell’anziana. Impossibile, per i soccorritori, non pensare alla scomparsa di un anziano niscemese allontanatosi nell’ottobre del 2021 il quale, dopo essere uscito da casa per recarsi in un terreno di sua proprietà in contrada Bonaffini, non aveva fatto più rientro, venendo ritrovato cadavere alcuni giorni dopo.

Per fortuna questa volta le cose sono andate in maniera diversa, infatti, circa tre ore dopo, la signora è stata ritrovata da alcuni volontari intervenuti nei pressi di una grande quercia, a circa 4 chilometri di distanza dall’abitazione da cui si era allontanata. Sebbene in stato confusionale, situazione che non le avrebbe permesso di ritrovare la strada di casa in quanto aveva perso l’orientamento, l’anziana era in buone condizioni e per precauzione è stata condotta al pronto soccorso per un controllo.