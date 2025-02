Modica – Si è svolta domenica scorsa l’assemblea territoriale del Comitato Monti Iblei, per il rinnovo delle cariche per il quadriennio 2025 – 2028. Tra le novità più importanti per quanto riguarda l’Avimecc Volley Modica c’è l’elezione a consigliere del Comitato provinciale di Tino Brullo.

Gianni Giurdanella, invece, è stato riconfermato alla presidenza. Oltre a Tino Brullo, sono stati eletti consiglieri Adriana Bazzano, Svetoslava Koritarova e Aldo Caltabiano, mentre il Revisore dei Conti eletto è Giovanni Puglisi.

Il presidente della Volley Modica, Ezio Aprile, il DG Luca Leocata, tutto lo staff dirigenziale e la squadra si congratulano con Tino Brullo e augurano un buon lavoro al nuovo consiglio provinciale eletto domenica scorsa.

“Voglio ringraziare in primis la Volley Modica di cui mi onoro di fare parte – dichiara Tino Brullo – per la fiducia che mi è stata accordata e tutti i dirigenti delle altre società che fanno parte del Comitato Territoriale Monti Iblei che mi hanno votato. Spero di poter dare il mio contributo per la crescita della pallavolo nel nostro territorio e prometto fin da ora di lavorare

in modo trasparente e con impegno per cercare di risolvere le problematiche e allo stesso tempo di proporre delle iniziative che possano essere utili alla crescita di questo sport. La mia speranza è che tanti ragazzi

e ragazze si possano avvicinare con passione al mondo del volley, da sempre volano di lealtà e sportività. Sarà un mio impegno – continua – cercare di portare avanti alcuni aspetti fondamentali, quali lo sviluppo dei settori giovanili, promuovere lo sport nelle scuole e creare dei percorsi di crescita dei giovani, dare supporto alle società offendo servizi efficienti garantendo risorse adeguate per la gestione delle attività, valorizzare il ruolo di allenatore promuovendo una formazione continua, organizzare eventi di alto livello coinvolgendo anche i media per promuovere i valori della pallavolo, collaborare con le istituzioni creando sinergie con gli enti locali, scuole e altre realtà del nostro territorio portando avanti progetti comuni che ci permetteranno di ottenere maggiori risorse.

Sono consapevole che il ruolo di consigliere richiederà impegno, dedizione e capacità di ascolto – conclude Tino Brullo – ma sono pronto a mettermi a disposizione con le mie competenze, la mia passione e il mio entusiasmo per lavorare in sinergia con tutti per il bene della pallavolo del nostro territorio”.