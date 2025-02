Sanremo – La scaletta della seconda serata di Sanremo 2025, in onda stasera mercoledì 12 febbraio su Rai 1 dopo il Tg, prevede l’esibizione di 15 cantanti. Sul palco dell’Ariston ad affiancare il conduttore Carlo Conti, in qualità di co-conduttori, ci saranno Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica.

Sanremo 2025, seconda serata: scaletta

L’ordine di uscita dei cantanti della seconda serata di Sanremo 2025 verrà reso noto nel corso della giornata. Ecco la lista completa degli artisti in gara in ordine alfabetico: 1 Achille Lauro – Incoscienti giovani 2 Serena Brancale – Anema e core 3 Bresh – La tana del granchio 4 Brunori Sas – L’albero delle noci 5 Clara – Febbre 6 Coma_Cose – Cuoricini 7 Lucio Corsi – Volevo essere un duro 8 Simone Cristicchi – Quando sarai piccola 9 Elodie – Dimenticarsi alle 7 10 Fedez – Battito 11 Francesco Gabbani- Viva la vita 12 Gaia – Chiamo io chiami tu 13 Giorgia – La cura per me 14 Irama – Lentamente 15 Marcella Bella – Pelle diamante 16 Francesca Michielin – Fango in paradiso 17 Modà – Non ti dimentico 18 Noemi – Se t’innamori muori 19 Olly – Balorda nostalgia 20 Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore 21 Rkomi – Il ritmo delle cose 22 Rocco Hunt – Mille vote ancora 23 Rose Villain – Fuorilegge 24 Sarah Toscano – Amarcord 25 Shablo feat Guè, Joshua e Tormento – La mia parola 26 Joan Thiele – Eco 27 The Kolors – Tu con chi fai l’amore 28 Tony Effe – Damme ‘na mano 29 Willie Peyote – Grazie ma no grazie

Nel corso della serata si svolgerà anche la prima parte della gara delle Nuove proposte: ad esibirsi saranno (in ordine alfabetico) Alex Wyse con «Rockstar», Maria Tomba con «Goodbye (voglio good vibes)», Settembre con «Vertebre» e Vale LP e Lil Jolie con «Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore». Le due canzoni più votate accederanno alla terza serata.

Sanremo 2025 seconda serata: ospiti

Ospiti della seconda serata di Sanremo 2025 saranno Damiano David e la campionessa del pattinaggio sul ghiaccio Carolina Kostner, testimonial per i Giochi Olimpici Milano Cortina 2026, che racconterà la partenza della fiaccola. All’Ariston anche il cast del film «Follemente» (Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo e Claudio Santamaria) e di due importanti titoli della fiction Rai: «Belcanto», in arrivo da lunedì 24 su Rai 1 (con Vittoria Puccini, Carmine Recano e Giacomo Giorgio), e «Champagne – Peppino di Capri» in onda su Rai 1 il 24 marzo, con il piccolo Alessandro Gervasi, 6 anni (interpreta il cantante caprese da bambino) e Francesco Del Gaudio (Peppino di Capri da grande). Protagonista del collegamento con il palco di piazza Colombo sarà BigMama.