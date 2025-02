Il dottor Antonello Giordano, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Neurologia/Stroke Unit dell’ASP di Ragusa, presso l’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, è stato nominato Coordinatore regionale e Probiviro del Consiglio Direttivo nazionale dell’Italian Stroke Association (ISA). Rivestirà gli incarichi per il triennio 2025-2027. L’ISA è la più autorevole e influente società scientifica italiana per lo studio, la stesura di linee guida e la sensibilizzazione a livello nazionale dell’ictus cerebrale, con più di mille iscritti e in forte crescita.

“E’ un onere e un onore rappresentare la Sicilia in seno al Consiglio dell’Italian Stroke Association e monitorare le attività cliniche delle Stroke Unit siciliane – dice Giordano -. La lotta all’ictus cerebrale è una sfida cruciale per la sanità pubblica e il nostro obiettivo è migliorare costantemente i percorsi di cura e la tempestività degli interventi. La prevenzione, la diagnosi precoce e le terapie più avanzate sono fondamentali per ridurre la mortalità e gli esiti invalidanti della malattia”.

L’Unità diretta da Giordano, d’altronde, continua a distinguersi a livello nazionale. Nel terzo trimestre 2024, nell’ambito del programma ESO/ISA Angels, ha ottenuto il riconoscimento ‘Diamond’, riservato alle strutture in grado di trattare con trombolisi almeno il 75% dei pazienti con ictus ischemico entro i 60 minuti dall’arrivo in ospedale (risultando tra le prime sette in Italia). Nell’ultimo trimestre 2024 la Stroke Unit del P.O. “Guzzardi” ha confermato le ottime performance, risultando centro ‘Oro’. “Un risultato – conclude Giordano – che conferma l’impegno costante del team nel garantire cure tempestive ed efficaci, riducendo significativamente le conseguenze dell’ictus e migliorando la qualità della vita dei pazienti”.

“La nomina del dottor Giordano – dice il Direttore sanitario dell’ASP, Sara Lanza – è un riconoscimento del valore professionale e scientifico della Neurologia di Vittoria e dell’intera Rete Stroke dell’ASP di Ragusa. La nostra Stroke Unit si conferma un’eccellenza, capace di offrire ai pazienti cure tempestive e all’avanguardia. Questo risultato è il frutto di un lavoro di squadra e di un impegno costante nella lotta all’ictus”.