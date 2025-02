Siracusa – Grave incidente stradale in via Elorina, a Siracusa. Due auto coinvolte, una Fiat Idea e una Ford Fiesta, con tre persone a bordo, tra cui un bambino. Lo scontro è avvenuto in via Elorina, una zona ad alta percorrenza. Le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. L’ipotesi più accreditata che non ha trovato ancora conferme uffuciali è quella di una manovra di sorpasso azzardata.

Nell’incidente sono rimaste ferite tre persone: una donna, conducente della Ford Fiesta, trasportata in codice rosso all’ospedale Umberto I di Siracusa a causa delle gravi ferite riportate.

Un bambino, passeggero della Ford Fiesta, anch’esso trasportato in ospedale per accertamenti. Il conducente della Fiat Idea, le cui condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire le responsabilità.