Comiso (Ragusa) – Un furto con spaccata è avvenuto la scorsa notte in una gioielleria di viale della Resistenza, nel centro storico di Comiso. I ladri hanno utilizzato un’auto rubata poco prima come ariete per sfondare la vetrata della gioielleria. Una volta all’interno, hanno arraffato i gioielli esposti e sono fuggiti a bordo dell’auto.

Immediatamente scattato l’allarme, gli agenti di una squadra della polizia di Ragusa e del commissariato di Modica si sono messi sulle tracce dei malviventi. Dopo un inseguimento, sono riusciti a bloccare l’auto nel centro abitato di Pozzallo e ad arrestare uno dei ladri. Grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, è stata recuperata l’intera refurtiva.

Indagini in corso per risalire all’identità del complice del furto. Quello di ieri sera è l’ennesimo furto con spaccata registrato in queste ultime settimane in provincia di Ragusa.